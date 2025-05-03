健康網》熱賣「新疆核桃」甜味劑超標 醫教4招食品選購

夜市和網路上充斥著只要百元、簡體字包裝的核桃（左），與合法進口的產品外觀相近，消費者恐難以分辨。（資料照）



葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕來自中國新疆產的「紙皮烤核桃」在電商、網購平台等通路熱賣，被立委質疑很多都未經輸入查驗、甚至甜味劑超標。大量只要百元、簡體字包裝的核桃充斥市面，恐危害消費者健康。醫師傅裕翔提醒，買國外食品之前一定要看清楚，建議要注意4原則：查詢食品標示、是否通過衛福部認證、選擇可靠通路、查詢台灣的檢驗報告或食品添加物及安全認證。

甜度比蔗糖高約30、40倍

高齡醫學翔展診所院長傅裕翔在臉書專頁「傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文指出，「新疆紙核桃」爆紅已經一陣子，他在親友間就曾看過不少長輩會互相以此互贈。雖然核桃本身健康，但經加工後，食品添加物過多就會傷身。經食藥署抽查，更有其中一件甜味劑超標，比蔗糖甜度高出約30至40倍，十分嚇人。

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​傅裕翔表示，他自己甚少買來源不明的中國製食品，中國的食品法跟台灣不一樣，成分標示、許多添加物的規範也差很多，為了別吃到有害物質，買國外食品之前一定要看清楚，建議要注意以下幾點：

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1.查詢食品標示：根據台灣《食品安全衛生管理法》，進口食品標示內容應該包括產品名稱、製造商與進口商名稱及地址、成分、營養成分表、有效期限或保存期限、產地或進口國。

2.查核產品是否通過衛福部認證：每一批進口食品，無論來自哪個國家，都必須經過衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）的登錄。合法的進口食品，會在產品包裝上標示進口商名稱、地址和登錄編號，並且可以在衛福部的食品進口商名單上查到進口商的資訊。

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3.台灣的檢驗報告、或食品添加物及安全認證：檢驗地必須要「台灣」，這樣才知道是否符合台灣的食品安全規範。台灣有明確規範哪些添加物是可以使用的，安全的量是多少。同時，如有認證標章，如有機認證、無農藥認證等，這些標章代表產品符合一定的品質與安全標準。有些網路圖太模糊的也要多加注意。

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4.購買途徑的選擇：選擇大型連鎖超市、正規商店、或受信任的網路平台來購買進口食品。

選購國外食品，醫師建議要查詢食品標示、是否通過衛福部認證、選擇可靠通路、查看台灣的檢驗報告或食品添加物及安全認證；情境照。（圖取自freepik）

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