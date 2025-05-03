自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》熱賣「新疆核桃」甜味劑超標 醫教4招食品選購

2025/05/03 10:35

健康網》熱賣「新疆核桃」甜味劑超標 醫教4招食品選購

夜市和網路上充斥著只要百元、簡體字包裝的核桃（左），與合法進口的產品外觀相近，消費者恐難以分辨。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕來自中國新疆產的「紙皮烤核桃」在電商、網購平台等通路熱賣，被立委質疑很多都未經輸入查驗、甚至甜味劑超標。大量只要百元、簡體字包裝的核桃充斥市面，恐危害消費者健康。醫師傅裕翔提醒，買國外食品之前一定要看清楚，建議要注意4原則：查詢食品標示、是否通過衛福部認證、選擇可靠通路、查詢台灣的檢驗報告或食品添加物及安全認證。

甜度比蔗糖高約30、40倍

高齡醫學翔展診所院長傅裕翔在臉書專頁「傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」發文指出，「新疆紙核桃」爆紅已經一陣子，他在親友間就曾看過不少長輩會互相以此互贈。雖然核桃本身健康，但經加工後，食品添加物過多就會傷身。經食藥署抽查，更有其中一件甜味劑超標，比蔗糖甜度高出約30至40倍，十分嚇人。

​傅裕翔表示，他自己甚少買來源不明的中國製食品，中國的食品法跟台灣不一樣，成分標示、許多添加物的規範也差很多，為了別吃到有害物質，買國外食品之前一定要看清楚，建議要注意以下幾點：

1.查詢食品標示：根據台灣《食品安全衛生管理法》，進口食品標示內容應該包括產品名稱、製造商與進口商名稱及地址、成分、營養成分表、有效期限或保存期限、產地或進口國。

2.查核產品是否通過衛福部認證：每一批進口食品，無論來自哪個國家，都必須經過衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）的登錄。合法的進口食品，會在產品包裝上標示進口商名稱、地址和登錄編號，並且可以在衛福部的食品進口商名單上查到進口商的資訊。

3.台灣的檢驗報告、或食品添加物及安全認證：檢驗地必須要「台灣」，這樣才知道是否符合台灣的食品安全規範。台灣有明確規範哪些添加物是可以使用的，安全的量是多少。同時，如有認證標章，如有機認證、無農藥認證等，這些標章代表產品符合一定的品質與安全標準。有些網路圖太模糊的也要多加注意。

4.購買途徑的選擇：選擇大型連鎖超市、正規商店、或受信任的網路平台來購買進口食品。

選購國外食品，醫師建議要查詢食品標示、是否通過衛福部認證、選擇可靠通路、查看台灣的檢驗報告或食品添加物及安全認證；情境照。（圖取自freepik）

選購國外食品，醫師建議要查詢食品標示、是否通過衛福部認證、選擇可靠通路、查看台灣的檢驗報告或食品添加物及安全認證；情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中