健康網》買肉看仔細！營養師談3標章：這驗證最嚴

林世航指出，常見肉品標章有三種，分別為TAP產銷履歷、CAS、屠宰衛生檢查合格標章。（圖擷取自好食課網站）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕採買食材時有注意過上面的標章嗎？這些標章有何差異？好食課營養師Titan林世航指出，常見肉品標章有三種，分別為TAP產銷履歷、CAS、屠宰衛生檢查合格標章。其中TAP產銷履歷驗證範圍最完整，從飼養到販售都有透明化管理紀錄；CAS不只包含肉品，也涵蓋農林漁牧產品、加工食品和羽絨產品等16大類產品；屠宰衛生檢查合格標章則分成家禽和家畜兩種不同的標籤。

林世航在臉書粉專「好食課」與網站發文分享，TAP產銷履歷、CAS、屠宰衛生檢查合格標章差異。雖然都是驗證標章，但他們驗證的範圍不盡相同。TAP產銷履歷農產品標章涵蓋的範圍最廣，從飼養、生產一直到販售都有完整的管理規範，而且生產紀錄都是公開透明的，可供消費者查詢，安心選購。

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不同標章的保障。（圖擷取自好食課網站）

標章不只在肉品標示

林世航提到，「屠宰衛生檢查合格標章」只會出現在生鮮肉品（家禽、家畜）上，而不包含水產品；CAS台灣優良農產品涵蓋農林漁牧產品、加工食品和羽絨產品等16大類產品﹔TAP產銷履歷農產品標章則包含農糧產品、禽畜產品、水產品和加工食品，各類產品中所涵的細項。若想查詢產品，可上「產銷履歷農產品資訊網」，輸入履歷追溯碼進一步查詢。

肉品標章是國產保證

林世航說明，有了這些標章，代表家禽、家畜都是通過合格屠宰場宰殺的，肉品來源一定是國產的！而且肉品的衛生安全都要符合一定的條件，讓消費者能夠安心購買。隨著標章要查驗的範圍越廣，業者要付出的努力和成本更多，從生產管理到產品的品質保證，都是業者正在努力的目標。

標章會出現在哪些產品。（圖擷取自好食課網站）

林世航補充，TAP產銷履歷農產品標章不只驗證範圍最完整，從飼養、生產到販售都有透明化的管理紀錄，還有每年至少一次的第三方機構稽核，業者用心經營，符合標章規範，就是要給消費者更有保障的選擇。

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