自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》買肉看仔細！營養師談3標章：這驗證最嚴

2025/05/04 09:27

林世航指出，常見肉品標章有三種，分別為TAP產銷履歷、CAS、屠宰衛生檢查合格標章。（圖擷取自好食課網站）

林世航指出，常見肉品標章有三種，分別為TAP產銷履歷、CAS、屠宰衛生檢查合格標章。（圖擷取自好食課網站）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕採買食材時有注意過上面的標章嗎？這些標章有何差異？好食課營養師Titan林世航指出，常見肉品標章有三種，分別為TAP產銷履歷、CAS、屠宰衛生檢查合格標章。其中TAP產銷履歷驗證範圍最完整，從飼養到販售都有透明化管理紀錄；CAS不只包含肉品，也涵蓋農林漁牧產品、加工食品和羽絨產品等16大類產品；屠宰衛生檢查合格標章則分成家禽和家畜兩種不同的標籤。

林世航在臉書粉專「好食課」與網站發文分享，TAP產銷履歷、CAS、屠宰衛生檢查合格標章差異。雖然都是驗證標章，但他們驗證的範圍不盡相同。TAP產銷履歷農產品標章涵蓋的範圍最廣，從飼養、生產一直到販售都有完整的管理規範，而且生產紀錄都是公開透明的，可供消費者查詢，安心選購。

不同標章的保障。（圖擷取自好食課網站）

不同標章的保障。（圖擷取自好食課網站）

標章不只在肉品標示

林世航提到，「屠宰衛生檢查合格標章」只會出現在生鮮肉品（家禽、家畜）上，而不包含水產品；CAS台灣優良農產品涵蓋農林漁牧產品、加工食品和羽絨產品等16大類產品﹔TAP產銷履歷農產品標章則包含農糧產品、禽畜產品、水產品和加工食品，各類產品中所涵的細項。若想查詢產品，可上「產銷履歷農產品資訊網」，輸入履歷追溯碼進一步查詢。

肉品標章是國產保證

林世航說明，有了這些標章，代表家禽、家畜都是通過合格屠宰場宰殺的，肉品來源一定是國產的！而且肉品的衛生安全都要符合一定的條件，讓消費者能夠安心購買。隨著標章要查驗的範圍越廣，業者要付出的努力和成本更多，從生產管理到產品的品質保證，都是業者正在努力的目標。

標章會出現在哪些產品。（圖擷取自好食課網站）

標章會出現在哪些產品。（圖擷取自好食課網站）

林世航補充，TAP產銷履歷農產品標章不只驗證範圍最完整，從飼養、生產到販售都有透明化的管理紀錄，還有每年至少一次的第三方機構稽核，業者用心經營，符合標章規範，就是要給消費者更有保障的選擇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中