自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》媽寶男不是沒主見！ 心理師解析「沉默原因」

2025/05/02 16:46

心理師表示，媽寶男有個不為人知的一點，就是很不喜歡處理情緒，因為他經常將別人的需求至於自己之前，導致他不敢表達內心真實想法；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師表示，媽寶男有個不為人知的一點，就是很不喜歡處理情緒，因為他經常將別人的需求至於自己之前，導致他不敢表達內心真實想法；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕媽寶男，一般是指過於依賴母親、缺乏獨立思考的男性。您印象中的媽寶男擁有什麼樣的特質呢？台北同伴心理諮商所所長余佳容指出，社會普遍對媽寶男的印象為沒有自己的主見、聽從媽媽的話，但還有一個經常被眾人忽略的重點，那就是很不喜歡處理情緒覺得情緒很麻煩，因為他經常將別人的需求置於自己之前，導致他不敢表達內心真實想法。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發影片分享過去諮商的案例，該個案自述，身邊的人都認為他是媽寶男，但他其實並沒有很想要聽從媽媽的話，只是覺得媽媽的情緒很多，讓他很煩，甚至不知道該怎麼處理，所以，就採取最簡單、最便宜的方式：「順從」。

余佳容表示，其實媽寶男並不只是像表面看到的那般沒有自主性，而是因為他經常將別人的需求放在自己之前，就像母親跟妻子的需求對他來說都很重要，導致他不敢表達自己的需求，不斷讓別人凌駕於自己之上。

為了讓男性願意敞開心房，聊一些心理話，余佳容指出，當我們發現他心情不好的時候，絕對不能心急，可以參考以下4點做法：

●掌握時間點：許多男性沒有辦法立即分享心事，他們會需要一些時間緩衝，才能較為容易靠近他們的心靈。

●聚焦話題：當知道他不開心的可能原因是什麼，聊天時就稍微將話題聚焦在那件事情上。舉例來說，當他今日上班不順心、被上司責罵，就可以直接切入主題：「今天老闆是不是有刁難你？」讓對方有個比較好開啟話題的入口。

●調整自己的期待：不能夠太期待男生分享事情時會鉅細靡遺的說明細節，多數男生可能只會以條列的方式概述。

●不要講太多：聊天的時候，要留一些空間給男生，不要只說自己想說的，這樣會降低男生想要分享的慾望。

心理師分享，想要讓男生開口分享心事可以把握4點，掌握時間點、聚焦話題、調整自己的期待及留時間給對方說；圖為情境照。（圖取自freepik）

心理師分享，想要讓男生開口分享心事可以把握4點，掌握時間點、聚焦話題、調整自己的期待及留時間給對方說；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中