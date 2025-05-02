健康網》媽寶男不是沒主見！ 心理師解析「沉默原因」

心理師表示，媽寶男有個不為人知的一點，就是很不喜歡處理情緒，因為他經常將別人的需求至於自己之前，導致他不敢表達內心真實想法；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕媽寶男，一般是指過於依賴母親、缺乏獨立思考的男性。您印象中的媽寶男擁有什麼樣的特質呢？台北同伴心理諮商所所長余佳容指出，社會普遍對媽寶男的印象為沒有自己的主見、聽從媽媽的話，但還有一個經常被眾人忽略的重點，那就是很不喜歡處理情緒、覺得情緒很麻煩，因為他經常將別人的需求置於自己之前，導致他不敢表達內心真實想法。

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發影片分享過去諮商的案例，該個案自述，身邊的人都認為他是媽寶男，但他其實並沒有很想要聽從媽媽的話，只是覺得媽媽的情緒很多，讓他很煩，甚至不知道該怎麼處理，所以，就採取最簡單、最便宜的方式：「順從」。

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余佳容表示，其實媽寶男並不只是像表面看到的那般沒有自主性，而是因為他經常將別人的需求放在自己之前，就像母親跟妻子的需求對他來說都很重要，導致他不敢表達自己的需求，不斷讓別人凌駕於自己之上。

為了讓男性願意敞開心房，聊一些心理話，余佳容指出，當我們發現他心情不好的時候，絕對不能心急，可以參考以下4點做法：

●掌握時間點：許多男性沒有辦法立即分享心事，他們會需要一些時間緩衝，才能較為容易靠近他們的心靈。

●聚焦話題：當知道他不開心的可能原因是什麼，聊天時就稍微將話題聚焦在那件事情上。舉例來說，當他今日上班不順心、被上司責罵，就可以直接切入主題：「今天老闆是不是有刁難你？」讓對方有個比較好開啟話題的入口。

●調整自己的期待：不能夠太期待男生分享事情時會鉅細靡遺的說明細節，多數男生可能只會以條列的方式概述。

●不要講太多：聊天的時候，要留一些空間給男生，不要只說自己想說的，這樣會降低男生想要分享的慾望。

心理師分享，想要讓男生開口分享心事可以把握4點，掌握時間點、聚焦話題、調整自己的期待及留時間給對方說；圖為情境照。（圖取自freepik）

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