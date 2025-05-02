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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

19歲男大生被笑「有狐臭」 微波熱能除汗臭不再自卑

2025/05/02 15:09

高雄榮總皮膚科醫師張喬勝說明，患者接受腋下微波熱能除汗術後，11天後大汗腺細胞壞死，約6個月後就沒有汗腺存在。（記者許麗娟攝）

高雄榮總皮膚科醫師張喬勝說明，患者接受腋下微波熱能除汗術後，11天後大汗腺細胞壞死，約6個月後就沒有汗腺存在。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕天氣漸熱，讓不少有狐臭或腋下多汗的患者憂心異味四散。1名19歲男大生就因腋下汗漬和異味，自青春期起常遭到同學嘲笑而感到自卑，使用止汗劑效果有限又害怕開刀，經醫師評估，接受非侵入性的「微波熱能除汗術」一次性除汗、除異味兼除毛，目前人際關係改善不少。

高雄榮民總醫院皮膚科主治醫師張喬勝指出，腋下多汗的特徵是腋下汗腺過度活躍，汗腺又分為大汗腺和小汗腺，其中大汗腺又稱為頂漿腺，主要分布於腋下及生殖器四周，初始分泌時為無味的白色黏稠狀液體，經皮膚的細菌分解後會產生特殊氣味，形成俗稱的狐臭，一般有腋臭症多與家族遺傳基因有關，如濕耳垢者比例較高，多在青春期後發生。

高榮皮膚科主任洪千惠表示，腋下多汗症及汗臭症的治療，輕微者可局部塗抹止汗劑，或藉由腋下除毛或肉毒桿菌素注射來減少細菌孳生及汗液累積，但只是暫時性的改善，無法一勞永逸，症狀嚴重或希望有長期療效，傳統是接受刮刀頂漿腺刮除術，但術後會有血腫、表皮壞死、疤痕等副作用，且恢復期較長。

洪千惠說，高榮率先高屏地區引進微波熱能除汗術（Miradry）設備，特色是非侵入性治療，透過微波能量精準針對腋下深部真皮層及皮下組織加熱，破壞外分泌腺及頂漿腺，而不傷及表皮及淺層真皮，進而減少腋下汗液的分泌，改善汗臭與多汗症，而且不會有代償如轉移成手汗的問題，85.7%患者在90天後汗水降低一半以上，異味量可降低61.8%，不過目前僅限治療腋臭，還無法用於治療手汗、腳汗等部位。

張喬勝補充說明，微波熱能除汗術的優點是非侵入性、不會有疤痕、感染的問題，且術後恢復期短，約1週即可消腫，且可一次性除汗、除臭和除毛，目前患者至少2年以上皆未復發，經醫師評估後，青春期即可施做，採自費療程單次治療雙腋約6至8萬元。

微波熱能止汗術與傳統狐臭手術比較。（高雄榮總提供）

微波熱能止汗術與傳統狐臭手術比較。（高雄榮總提供）

高雄榮總皮膚科是高屏地區最先引進微波熱能除汗術的醫院，提供腋臭患者非侵入性的永久性治療。（記者許麗娟攝）

高雄榮總皮膚科是高屏地區最先引進微波熱能除汗術的醫院，提供腋臭患者非侵入性的永久性治療。（記者許麗娟攝）

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