「隆乳」慘變「石頭奶」 莢膜切除術找回柔軟胸型

一名女子幫自己的罩杯升級，不料雙乳緊繃僵硬，手術後才恢復自然樣貌。示意圖。（圖取自freepik）

〔記者王捷／台南報導〕想隆乳？小心「石頭奶」。30多歲的女子去隆乳，結果雙乳緊繃僵硬，平躺時也不會自然下垂，診斷為三級莢膜攣縮；轉診奇美醫院整形外科接受莢膜切除手術，術後恢復良好，胸型回復柔軟自然。

奇美醫院整形外科暨醫學美容中心主治醫師許翰平表示，俗稱的「石頭奶」是隆乳後常見併發症「莢膜攣縮」，人體對矽膠等植入物會產生異物反應，導致莢膜形成，若莢膜過度收縮，即為攣縮，可能造成變形、疼痛。

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研究顯示，隆乳後兩年內是攣縮發生高峰，但其實任何時間點都可能出現，攣縮成因包括體質、義乳材質與表面處理、植入位置、術後照護與是否感染等。粗糙表面的義乳較能減少纖維增生，植入胸大肌下方亦較不易感染。

統計指出，整體莢膜攣縮發生率約為5%，美容隆乳病人約為3.8%，乳癌重建病人則高達10.5%，兩者差距顯著。若已發生攣縮，輕中度者可施行莢膜切開術，釋放壓力恢復彈性，嚴重者需進行莢膜切除術，徹底移除纖維囊後再置入義乳，並考量更換材質或改變植入層面。

若反覆發生，或不適合再次置入異物，則建議改採自體重建，如腹直肌皮瓣或深下腹動脈穿通枝皮瓣等方式，效果自然且免疫排斥風險低。

部分文獻也提到，抗纖維化藥物如抗過敏藥，有助減緩莢膜形成，但目前臨床仍屬輔助角色，使用前須個別評估。

許翰平表示，降低攣縮關鍵在於術前規劃與術後照護，應避免感染與血腫，定期按摩、選用新型表面處理義乳，對降低發生率都有幫助。有乳癌病史或特殊體質者，可考慮自體重建以減少異物反應。

莢膜切除手術是針對隆乳後出現莢膜攣縮的治療方式，醫師會將包覆在義乳周圍、已纖維化的莢膜組織完整移除。（奇美醫院提供）

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