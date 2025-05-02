健康網》研究：攝取過多超加工食品 早逝風險多3％

研究指出，過度攝取超加工食品，將增加早逝風險。示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕甜蜜蜜、鹹香鹹香的零食、糖果或是被暱稱為「肥宅快樂水」的罐裝飲料，很容易讓人只想一口接一口，邊看電視邊吃最棒了，對吧？然有學者提出警告，若吃下過多超加工食品，早逝風險將增加。

根據外媒《CNN》報導，巴西聖保羅大學（Brazil’s University of São Paulo）公共衛生學院營養與公共衛生名譽教授卡羅斯（Carlos Augusto Monteiro）表示，我們研究30歲至69歲間的人，食用超加工食品過多與死亡風險間的關聯。因為在此區段過世，實在太早了。

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卡羅表示，超加工食品總熱量每增加10%，提早死亡風險上升約3%。2009年，卡羅斯發表「NOVA」系統，是一項可將食物依照加工程度分成4類的系統，並且提出「超加工食品」這詞。

而本篇文章主角超加工食品在NOVA中屬於第4類，依照定義，也就是經過化學原料製成，經常使用添加物，使其可以食用，且更為可口，容易上癮。卡羅斯在《英國醫學雜誌》的社論中提到，沒有理論能相信，人類能完全適應超加工食品

美國人的超加工食品消費量高達55%，為全球比例最高。研究指出，若飲食量降到零，將能避免嚴峻的健康風險。

這不是首次與超加工食品相關的研究，早在2024年初，便有研究指出：食用超加工食品的量為每日攝取一份以及超過10%的人，罹患心血管疾病以及精神疾病的風險，多出50%；同時焦慮症發生率也增加高達53%，肥胖症為55%。睡眠障礙風險增加41%，罹患第2型糖尿病風險增加40%。最後則是因為各種原因早逝的風險，則是增加20%。同年5月則有另一篇研究指出，若在健康飲食中，多吃僅10%的超加工食品，就可能增加中風的風險。

研究指出，在超加工食品消費量偏低的國家，若超加工食品的食用量降到零，意即「完全不吃」，可降低死亡率。

然另一位學者，英國牛津大學飲食與肥胖學副教授奈瑞（Nerys Astbury）直言，這項研究無法證實早逝與超加工食品有直接因果關係，只能顯示關聯性，且「零攝取」為風險最低的假設，不符合現實生活，也就是：一個活人根本不可能完全不吃超加工食品。

英國劍橋大學醫學研究理事會的生物統計學家史蒂芬（Stephen Burgess）表示，雖不能證明因果關係，但確實指出超加工食品與傷害健康的關聯性。「真正的致病因素可能不是超加工食品，然這項關聯在多個國家發生時，超加工食品很難置身事外。」

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