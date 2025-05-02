健康網》食品添加物不安全？ 食藥署：掌握飲食1關鍵健康吃

食藥署表示，有些業者為讓食品產生繽紛色彩或香甜口感而加入食品添加物，只要選擇信譽良好的廠牌，依建議量食用，無須過度擔心；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著食品產業發展與技術快速進步，各式食品不斷推陳出新，以吸引消費者的目光和購買欲望，貨架上琳琅滿目的產品令人眼花撩亂，這些食品便利、美味又吸睛，不過你是否曾仔細閱讀它們的成分，除了一般的動植物原料之外，己二烯酸、亞硫酸鈉、氯化鈣、乙酸乙酯、食用紅色七號鋁麗基、糖精.....，這些添加物對我們的健康會不會造成影響？讓我們來一探究竟吧！

食品添加物是安全且必要的嗎？

製作食品時，有些業者加入多種食品添加物，產生繽紛色彩或香甜口感，也有業者是為了延長食品的保存期限、防止微生物滋長、降低食物變質的風險。其實，食品添加物功能很多，政府的責任就是訂定嚴謹的規範，供業者正確使用、讓民眾自主選擇。

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我國食品添加物管理措施

食品藥物管理署（下稱食藥署）訂定食品添加物規範是有一套嚴謹的審查程序，申請人必須提供各種食品添加物品項之理化特性、加工用途及其使用之必要性、使用食品之種類、範圍、加工製程及添加量，以及動物安全性試驗等資料，由食藥署依國人飲食習慣，評估攝食健康風險，並參考國際間相關法規標準與准用情形，交由衛生福利部「食品衛生安全與營養諮議會」各領域專家委員審查，審慎評估後據以訂定「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，該標準規範了食品添加物的品名、規格及其使用範圍、限量標準，這個標準是正面表列，意思就是只有表列的食品類別可以依限量規定合法添加使用，非表列的品項、未准許的食品範圍及不符規格標準者，都不能添加進食品使用。該標準目前有18個食品添加物類別，包括防腐劑、保色劑、乳化劑、甜味劑、營養添加劑、香料、色素等，總共有798個准用品項。

另外，食藥署也持續透過教育訓練及業者輔導，強化業者「食品安全衛生管理法」法規知能，包含食品添加物合法合理之使用，並稽查及抽驗食品，確保食品添加物使用及管理符合相關規範。民眾如果選擇信譽良好的銷售通路及廠牌，並依據建議量食用，則無須過度擔心。

均衡飲食是關鍵

健康飲食的核心是均衡和多樣性。食藥署建議民眾，購買產品前閱讀食品及營養標示，優先選擇新鮮食材，例如蔬果、全穀類和未加工的蛋白質。在滿足口腹之慾的同時，保持健康均衡的飲食。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1024期

食藥署建議，購買產品前應閱讀食品及營養標示，優先選擇新鮮食材如全穀類等，在滿足口腹之慾的同時，也能維持飲食均衡健康；情境照。（圖取自freepik）

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