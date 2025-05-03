健康網》順口卻藏高咖啡因 醫：「這款」別多喝

醫師指出，冷萃咖啡雖然喝起來滑順順口，但咖啡因含量相對較高，每杯可達200毫克。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道你每天喝的咖啡，含多少咖啡因嗎？喝多恐心悸、影響睡眠！科博特診所院長劉博仁表示，自己每天會喝兩杯美式咖啡，因為依照科學研究，裡面的綠原酸對人體有許多的好處。常見的咖啡選項中，「冷萃咖啡」雖然喝起來滑順順口，但咖啡因含量相對較高，每杯可達200毫克。而一般成年人每日咖啡因攝取應控制在300到400毫克以內（約3到4杯美式），有心悸、懷孕、睡眠困擾的人應注意攝取量。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養醫學專家」發文分享，一杯咖啡含多少咖啡因，其實和咖啡豆的量、萃取方式、濃縮程度有很大關係。以下是5種咖啡的咖啡因含量：

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美式咖啡（Americano）

●咖啡豆：約10克。

●水量：約120-240cc。

●咖啡因：約 95~120毫克。

●特徵：口感較清淡，因為是濃縮咖啡加水稀釋而成。

義式濃縮（Espresso）

●咖啡豆：約7克。

●萃取量：約30cc。

●咖啡因：約63~80毫克。

●特徵：雖然量少，但超濃縮，一口下去很提神。

拿鐵（Latte）

●義式濃縮：約30cc（1 Shot）。

●牛奶：約240cc。

●咖啡因：約63~80毫克。

●特徵：口感柔和、奶香重，適合不習慣苦味的人。

卡布奇諾（Cappuccino）

●義式濃縮：約30cc。

●牛奶+奶泡：約120cc。

●咖啡因：約63~80毫克。

●特徵：奶泡比拿鐵多，口感更綿密。

冷萃咖啡（Cold Brew）

●咖啡粉：約20~25克。

●水量：約 300~400cc（長時間冷泡）。

●咖啡因：約 150~200毫克。

●特徵：滑順但潛藏高咖啡因，小心不要喝過量。

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