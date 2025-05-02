健康網》7旬翁肩痛無力似中風 「反置式肩關節置換」助康復

醫師提醒，高齡者若出現肩膀無力、舉手困難或長期疼痛的情況，千萬不要輕忽，應及早就醫診治；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自freepik）

文／李文瑋

年近70的黃先生近半年來，常覺得左肩劇痛、無力，手臂難以抬高，家人一度擔心他中風，急忙帶他就醫檢查。經細診斷後，確認是旋轉袖肌腱斷裂所導致。

「假性癱瘓」 穿衣、洗頭困難

旋轉袖肌群是負責肩關節穩定及活動的關鍵肌腱群，當有多條肌腱發生嚴重斷裂時，患者會出現「假性癱瘓」的現象，即使手腕及手肘活動正常，但無法自主地將手臂舉高。不僅帶來劇痛，更嚴重影響日常生活，如穿衣、拿東西，甚至是洗頭都變得困難。

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此外，肌腱斷裂造成肩關節不穩定，長期下來更可能引發肩關節退化性關節炎，使疼痛與僵硬問題惡化。

過去，針對這類嚴重旋轉袖肌腱斷裂的患者，若肌腱條件不佳、難以修補，醫師會建議進行「反置式肩關節置換手術」。這種手術藉由調整人工肩關節的設計，讓三角肌取代旋轉袖肌群的功能，重新恢復肩膀的活動力。不過，由於反置式肩關節的人工關節費用高昂，過往常讓許多患者卻步。

MRI確認肌群受損難修修復 可獲健保給付

不過，在去年（2024年）年底，衛福部中央健保署已正式調整給付政策，只要透過核磁共振造影（MRI）確認為無法修復的旋轉肌群受損，並經由申請核准，即可使用健保給付接受反置式肩關節置換手術，為患者大幅降低經濟負擔，讓更多人得以受惠。

黃先生在醫師的安排下，接受了詳細檢查，並順利通過申請，成功接受了健保給付的反置式肩關節手術。手術後僅短短幾天，他便康復出院。隨後經過數週的復健，他的左肩不僅疼痛大幅緩解，肩膀活動度也明顯提升，如今又能自在地出門串門子、參加活動，繼續享受多彩的退休生活。

長者肩無力、舉手困難 應及早就醫診治

高齡者若出現肩膀無力、舉手困難或長期疼痛的情況，千萬不要輕忽。及早就醫評估、適時治療，搭配適當的復健，不僅可以改善疼痛，還能重拾手臂的功能，提升生活品質。

隨著醫療政策的更新與技術的進步，許多過去被認為無法處理的問題，如今已有更好的解決方案。（作者為高雄醫學大學附設高醫岡山醫院骨科醫師）

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