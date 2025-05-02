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健康網》慢性蕁麻疹不只過敏 醫揭主因：自體免疫相關疾病

2025/05/02 10:35

醫師表示，與一般認知不同，慢性蕁麻疹通常並非由食物過敏引起，而是與複雜的免疫系統異常相關；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，與一般認知不同，慢性蕁麻疹通常並非由食物過敏引起，而是與複雜的免疫系統異常相關；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕慢性蕁麻疹是種持續超過6週、反覆出現的皮膚病症，表現為紅腫、搔癢的風疹塊，有時伴隨血管性水腫。這些症狀可能每日或間歇性出現，嚴重影響患者的生活品質。台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新表示，與一般認知不同，慢性蕁麻疹通常並非由食物過敏引起，而是與複雜的免疫系統異常相關，特別是自體免疫機制。

烏惟新在臉書專頁「皮膚專科 烏惟新醫師」發文指出，研究顯示，慢性蕁麻疹與自體免疫疾病密切相關。自體免疫疾病是指免疫系統錯誤攻擊自身組織的情況。在慢性蕁麻疹患者中，部分人的免疫系統可能對自身細胞或抗原產生異常反應，導致肥大細胞或嗜鹼性白血球釋放組織胺，引發風團疹塊和搔癢。慢性蕁麻疹常與甲狀腺自體免疫疾病（如橋本氏甲狀腺炎）或其他自體免疫疾病共存，進一步支持其自體免疫本質。

食物過敏的誤解

烏惟新說，許多患者誤以為慢性蕁麻疹是由食物過敏觸發，因為食物過敏可能引起急性蕁麻疹。然而，慢性蕁麻疹（包括I型和IIb型）的病因通常與食物無關。食物過敏引起的蕁麻疹多為急性，症狀在接觸特定食物後迅速出現。而慢性蕁麻疹的症狀更為持續，無明確誘因，將其簡單歸因於食物過敏是不準確的，且可能導致不必要的飲食限制。

過敏原檢驗的侷限

烏惟新提到，慢性蕁麻疹（包括I型和IIb型）並非典型的外源性過敏反應，進行過敏原檢驗（如皮膚點刺試驗或血清特異性IgE檢測）通常無法找出明確病因。這些檢驗主要針對外源性過敏原（如食物、花粉），而慢性蕁麻疹的病因多為內源性，與自體免疫或不明原因的免疫失調有關。對I型蕁麻疹，特異性IgE測試對外源性過敏原無效；對IIb型蕁麻疹，自體抗體的檢測更具診斷價值。因此，過敏原檢驗在診斷慢性蕁麻疹時幫助有限，可能導致患者浪費時間和金錢，並延誤正確治療。

血液檢查（如抗核抗體、甲狀腺抗體、總IgE濃度）有助於確認自體免疫背景；圖為情境照。（圖取自freepik）

血液檢查（如抗核抗體、甲狀腺抗體、總IgE濃度）有助於確認自體免疫背景；圖為情境照。（圖取自freepik）

慢性蕁麻疹正確的診斷

●病史與症狀評估：確認症狀超過6週，排除急性或物理性蕁麻疹。

●實驗室檢查：血液檢查（如抗核抗體、甲狀腺抗體、總IgE濃度）有助於確認自體免疫背景。

●自體血清皮膚試驗（ASST）：對IIb型蕁麻疹診斷較敏感，對I型敏感性較低。

●自體抗體檢測：針對IIb型，檢測抗FcεRI或抗IgE抗體，目前一般醫院無法檢驗。

●排除其他病因：如感染、藥物反應或慢性疾病。

烏惟新指出，對於抗組織胺和Omalizumab等療法可有效控制慢性蕁麻疹症狀，了解真正病因有助於患者管理疾病，提升生活品質。罹患慢性病已經很可憐，不能吃自己愛吃的食物更可憐，沒吃美食結果對疾病控制一點都沒幫助最是可憐。

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