健康網》心「餓」不是肚子餓 心理師授3招面對情緒性進食

心理師建議，聽見情緒、找到其他放鬆心情的事情、慢慢吃好好享受，3個實用策略來面對情緒性進食；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人在描述自己「非生理需求」的進食狀態時，會幫自己貼上「食物成癮」或「進食成癮」的標籤。 諮商心理師蘇琮祺表示，許多自以為「食物／進食成癮」，其實是情緒性進食，這時要先提醒自己「吃東西是很棒的一件事」，可以嘗試以下3個實用策略來面對情緒性進食：聽見情緒、找到其他放鬆心情的事情、慢慢吃好好享受。

蘇琮祺在臉書專頁「蘇琮祺 諮商心理師」發文表示，很多人碰到壓力大、心情低落的時候，食物就會像個老朋友，敲門來找你，但這並不是成癮，而是情緒需要被安撫跟安頓。當心情低落、焦慮、孤單、無聊，甚至只是一種隱隱的不安時，食物就成了最容易、最快速、也最無需多加說明的「安慰劑」。 並非誰特別軟弱、墮落或意志力薄弱，而是許多人自我照顧的方式跟管道是「吃」。

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蘇琮祺說，情緒性進食（Emotional Eating）指的是因為情緒需求，而非生理飢餓，驅使我們吃東西的一種進食行為。 簡單地說，就是「心理餓」而非「肚子餓」。 情緒性進食不像「生理需求」的飢餓，會隨著時間自然出現，而是伴隨著內心某種「想要填補」的衝動而湧現。 特別是高油、高鹽與高糖的三高食物，能迅速讓大腦釋放快樂荷爾蒙（像是多巴胺），間單快速地讓我們感覺「好像好了那麼一點」！

面對情緒性進食實用3策略

●聽見情緒，別急著清空盤子：先觀察需求是什麼，而非急著批判行為。 下次想抓零食，試著停一秒，問「我現在是餓，還是心裡不太舒服？」 允許自己感受到焦慮、難過、疲累，而不是急著用食物去掩蓋自己的感覺。 好好地聽聽自己的答案，這是重新跟自己建立關係的起點。

●來點小試驗，讓心放鬆些：試著找到健康方式來滿足情緒需求。 多問問自己「除了吃，還有什麼事能讓我開心？」 聽音樂、泡澡、散步、畫畫、打給朋友聊聊，甚至只是靜靜坐一會兒。

●慢慢吃，好好感受：如果還是真的很想吃，請試著放慢進食速度，讓自己感覺每一口食物。 調整，不是禁止；練習，不是自責。關鍵在於用更多元的方法照顧自己，而不再只剩下「吃」這條路。

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