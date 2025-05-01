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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》「白袍症候群」別輕忽 研究：小心高血壓弄假成真

2025/05/01 19:49

醫師指出，很多人在醫療機構量測血壓的數值會比家裡高不少，甚至有20mmHg以上的差距，這個現象稱之為白袍症候群；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，很多人在醫療機構量測血壓的數值會比家裡高不少，甚至有20mmHg以上的差距，這個現象稱之為白袍症候群；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一進診間，看到醫師，血壓就上揚？心臟科醫師劉中平指出，此即「白袍症候群」，有些人認為這只是無害的短暫情形。不過最新研究顯示，白袍症候群的患者雖然在家中測得的血壓沒有達到治療標準，但通常血管也是較敏感，未來有較高機會變成真的高血壓，心血管疾病的機會也比較高，因此應定期追蹤，均衡飲食、多運動，維持血管健康。

宇平診所心臟內科醫師劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，很多人在醫療機構量測血壓的數值會比家裡高不少，甚至有20mmHg以上的差距，這個現象稱為白袍症候群。目前認為情緒緊張、過多的衣物、陌生的環境以及不夠充足的休息，都是使得外出血壓會量起來比家裡高的原因。

美國心臟學會和台灣高血壓學會目前都建議以家裡量的血壓為主，在安靜和舒適的環境，穿著寬鬆的衣物，自己量測血壓超過130/80mmHg才算是有高血壓的疾病，醫師也把家裡的血壓當作治療的主要根據，而在醫療院所量測的血壓當作參考而已。

不過，最新的研究顯示，白袍症候群的患者雖然家中血壓沒有達到治療標準，但通常血管也是比較敏感，未來有較高的機會變成真的高血壓，心血管疾病的機會也比較多；所以也是要好好追蹤，盡量多運動、少吃過鹹食物，讓血管恢復彈性和健康。

醫師提到，白袍症候群的患者通常血管比較敏感，未來有較高機會變成真的高血壓，仍應好好追蹤、均衡飲食、運動，維持健康；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提到，白袍症候群的患者通常血管比較敏感，未來有較高機會變成真的高血壓，仍應好好追蹤、均衡飲食、運動，維持健康；情境照。（圖取自shutterstock）

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