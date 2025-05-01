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防治登革熱！高雄推TOCC自主填寫系統 精準掌握旅遊史

2025/05/01 17:24

民眾生病前往高市599家診所看診，候診時即可主動掃QR CODE填寫TOCC活動史，有利醫師看診時發現登革熱病例和及早通報。（記者許麗娟攝）

民眾生病前往高市599家診所看診，候診時即可主動掃QR CODE填寫TOCC活動史，有利醫師看診時發現登革熱病例和及早通報。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為落實將登革熱決戰於境外，高雄市衛生局今（1）日宣布優化建置「登革熱TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）問卷系統」，民眾在診所候診時，可事先用手機掃QR Code主動填寫，資料即時匯入醫師看診HIS醫療資訊系統，增加通報警覺度，10月31日前還有機會抽中500元禮券。

衛生局指出，今（2025）年截至4月30日，全國登革熱疫情境外移入個案共51例，高雄市累積共6例，「登革熱TOCC問卷系統」讓民眾候診時，拿出手機掃碼即可快速勾選近2週「有無登革熱疑似症狀？出國？被蚊叮？住家社區及工作場所噴藥？家人同事發燒不舒服？」有效提醒醫師掌握民眾就醫情形，雙向模式讓醫病雙方共同提高警覺，以達早期通報診斷治療，縮短社區隱藏期。

高雄市衛生局局長黃志中表示，過去民眾前往診所就診時，會要求醫師發現疑似登革熱病症時，主動詢問患者TOCC，判斷是否可能為登革熱並進行篩檢和通報。現在民眾只要前往599家相關診所看診，即可手機掃描碼主動填寫「登革熱TOCC問卷」，醫師看診時就能即時看到患者的活動史，及早發現登革熱潛在個案通報。

黃志中說，過去口頭詢問時，可能出發溝通不清楚就被直接回覆沒有帶過，使用文字問卷回覆會更精準，目前只有中文系統，若外籍人士或長輩無法填寫，可由診所人員協助或醫師問診時直接詢問，未來考慮增加多種語言。

衛生局為鼓勵民眾到診所就診時主動填報「登革熱TOCC問卷系統」，即日起至10月31日止，完成填寫TOCC相關資料即符合抽獎資格，衛生局每月第4週星期三將進行電腦自動選號作業，抽出10名得獎者，每人可獲500元禮券。

高市衛生局長黃志中表示，將TOCC詢問升級為患者主動掃碼填寫問卷，除了簡化醫師問診時間，也能更精準發現登革熱的潛在病例。（記者許麗娟攝）

高市衛生局長黃志中表示，將TOCC詢問升級為患者主動掃碼填寫問卷，除了簡化醫師問診時間，也能更精準發現登革熱的潛在病例。（記者許麗娟攝）

高市為防堵登革熱疫情進入社區，推出「登革熱TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）問卷系統」，盼再精準發現潛在病例。（記者許麗娟攝）

高市為防堵登革熱疫情進入社區，推出「登革熱TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）問卷系統」，盼再精準發現潛在病例。（記者許麗娟攝）

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