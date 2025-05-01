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健康 > 名人健康事

健康網》鬼鬼產後快速瘦15公斤 醫揭3大危機

2025/05/01 18:55

鬼鬼分享3個月成功瘦身15公斤的秘密，但醫師坦言，對於一般人來說，6個月減14公斤，採用均衡飲食加上適度運動，才能瘦得漂亮、瘦得健康。（資料照）

鬼鬼分享3個月成功瘦身15公斤的秘密，但醫師坦言，對於一般人來說，6個月減14公斤，採用均衡飲食加上適度運動，才能瘦得漂亮、瘦得健康。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吳映潔（鬼鬼）用3個月從64公斤迅速瘦回產前的50公斤，也分享她的快速瘦身秘訣「一天只吃一餐、嚴格忌口不喝湯、不吃精緻澱粉、不喝含糖飲、連水果都不碰」。對此，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼提醒，用這種方式減肥可能碰到3大危機：不容易做到也難長久執行、可能導致肌肉流失、容易引發情緒波動，因此如果是一般人，他會建議把時間拉長到6個月減14公斤，採用均衡飲食加上適度運動，維持情緒穩定、保護肌肉不流失，才能瘦得漂亮、瘦得健康。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文指出，一天只吃一餐，雖然短期內的確能造成體重快速下降，但其他時間勢必要忍受飢餓感，這種方式非常難以持續。對多數人來說，長期執行一天一餐不僅需要極高意志力，還可能影響正常社交與生活品質，最終難以維持成果而復胖。

蔡明劼表示，快速減重時，若缺乏足夠蛋白質與營養素補充，身體不只燃燒脂肪，也會分解肌肉當作能量來源。尤其是原本肌肉量就偏低的泡芙人，肌肉流失會讓基礎代謝率降低，未來更容易發胖，也削弱體力身體機能。

蔡明劼說，不攝取碳水化合物（尤其是連全穀類與水果都排除）雖然不會有生命危險，但容易出現情緒低落、注意力不集中甚至低血糖的情形。缺乏足夠熱量與營養，也會讓人產生強烈飢餓感，導致暴食或報復性進食，反而對減重不利。

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