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健康網》吃苜蓿芽健康好處多 降膽固醇、顧攝護腺有潛力

2025/05/03 06:30

健康網》吃苜蓿芽健康好處多 降膽固醇、顧攝護腺有潛力

醫師指出，苜蓿芽具有許多健康好處，像是能幫助男性保健攝護腺等等。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天將近，許多人會選擇吃清爽沙拉開胃，而苜蓿芽也是近年很夯的沙拉配菜之一。懿安泌尿科診所院長呂謹亨彙整研究指出，苜蓿芽具有許多健康好處，像是有助腸道健康、調節荷爾蒙、控制血糖等；還能降低膽固醇保護心臟、幫助男性保健攝護腺、守護精子品質與活性等，適合納入健康飲食中。

一覽苜蓿芽健康成分

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文指出，苜蓿芽富含多種對健康有益的營養成分，包括：

●植物化學物質（Phytochemicals）：苜蓿芽含有類黃酮（flavonoids）、皂苷（saponins）、植物雌激素（phytoestrogens，如coumestrol）等植物活性化合物。這些成分具有抗氧化、抗發炎、調節荷爾蒙等作用。

●維生素與礦物質：苜蓿芽是維生素K、C、E、B群與葉酸的重要來源，也含有鉀、鈣、鎂、鋅與鐵等礦物質。

●膳食纖維與蛋白質：含有適量膳食纖維，有助於腸道健康；同時提供植物性蛋白質。

醫師彙整研究表示，苜蓿芽還具調控血糖、保護腸道等好處，適合納入健康飲食中；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師彙整研究表示，苜蓿芽還具調控血糖、保護腸道等好處，適合納入健康飲食中；示意圖。（圖取自photoAC）

苜蓿芽好處 控血糖、抗老上榜

呂謹亨指出，苜蓿芽中的皂苷可與膽固醇結合，抑制膽固醇吸收，降低血清總膽固醇與低密度脂蛋白（LDL）水平；還含有類黃酮和維生素C、E可抗氧化、中和自由基，減緩細胞老化與慢性病風險；而且含有植物雌激素如coumestrol，可能有助於緩解更年期症狀，如潮熱、骨質流失等；更有研究指出，苜蓿提取物可幫助調節血糖與胰島素敏感性，對代謝症候群具有潛在益處。

男性快吃 可能緩解攝護腺肥大

呂謹亨表示，特別對男性而言，中年罹患心血管疾病風險較高，苜蓿皂苷能幫助降低膽固醇與保護心臟；加上苜蓿芽中的植物雌激素成分可能有助調節荷爾蒙，部分研究認為對攝護腺肥大（BPH）有輕微舒緩效果；且其抗氧化物質如黃酮類與維生素E，有助保護睪丸與精子健康，對生育能力可能也具正面影響。

他總結，苜蓿芽是營養豐富的天然食品，含有多種植物化學物質與抗氧化成分，對心血管健康、荷爾蒙平衡與抗發炎均具潛力，適合納入健康飲食中。不過，因苜蓿芽在潮濕環境下容易滋生病菌，食用時應特別注意衛生與安全。

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