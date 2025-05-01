健康網》孩子長不高？ 醫點「4飲品」是高糖陷阱

醫師指出，調味乳、調味優酪乳、運動飲料，甚至標榜減糖的乳酸飲料，看似較為健康，實際上卻藏了大量添加糖；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名幼兒園小男孩因體重過重被轉介到小兒科看診，媽媽表示「孩子飲食還算正常，就是近1年身高沒什麼長，體重倒是有一直上升」，台北愛群兒童成長診所陳如瑩詢問後發現，問題出在孩子平時的點心與飲料，像調味乳、調味優酪乳、運動飲料，甚至標榜減糖的乳酸飲料，看似健康，實際上卻藏了大量添加糖，成了隱形高糖炸彈，抑制生長激素，影響發育與代謝。

陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」發文表示，​據世界衛生組織建議，添加糖攝取應低於每日總熱量的10%，理想是控制在5%以下，但很多孩子的糖分攝取早已超標，有些甚至超過15%。

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有研究指出，高糖會抑制生長激素分泌，影響孩子的身高發育，增加性早熟、骨齡提前成熟風險。尤其是女孩，每天多喝1杯含糖飲，初經提早機率上升；男孩則可能更早出現變聲等青春期特徵。

陳如瑩說，在與個案衛教時，剛好爸爸帶著超商買的「加餡菠蘿麵包」進診間，因此趁機和家長一起看營養標示，光是1顆手掌大的麵包，熱量就高達390大卡，糖量高達19克。兒童每日添加糖攝取量不應超過25克，如果吃了這顆麵包，就佔了孩子8成的額度，再仔細看成分表裡，盡是連大人都搞不清楚的添加物，恐對健康造成多種危害，爸爸聽完就默默把麵包收起來了。

陳如瑩強調，含糖飲品和高糖點心，不只影響體重，更影響孩子未來的身高與健康，鼓勵家長給孩子的食物以原型食物為主，盡量避開加工食品，從今天開始，多看一眼營養標示，會讓你和孩子都能有更好、更健康的體態。

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