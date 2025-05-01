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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》夏季養「心」這樣吃！ 紅色食物、山楂入列

2025/05/01 16:15

夏季盛產的西瓜能生津止渴，是夏季養心好食材。（圖擷取自photoAC）

夏季盛產的西瓜能生津止渴，是夏季養心好食材。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今年的立夏落在5月5日，意味著將進入晝長夜短的夏季生活，面對氣溫升高，容易心浮氣躁，中醫認為，夏季養生應護心，除了應盡量維持心情平和舒暢，以避免心火過於旺盛傷心神外，可以多補充紅色及酸性食物，夏天盛產的西瓜、番茄、紅棗等，都是養心好食材；中醫也常用山楂治療胃病、心血管疾病。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區藥劑科藥師陳安青說，中醫認為「春養肝，夏護心，秋養肺，冬補腎，四季養脾胃」。根據陰陽五行五臟與五色的對應，夏天屬火，火氣通於心，而心臟對應紅色，紅色入心，可以多補充紅色的食物；夏天流汗較多時，酸味食物具有收斂的特性，適當吃酸能預防流汗過多，生津止渴，夏天盛產的桑葚、紅西瓜、紅棗、番茄等，都是養心好食材。

夏季流汗較多時，吃酸味食物具有收斂特性，番茄是不錯選擇。（圖擷取自photoAC）

夏季流汗較多時，吃酸味食物具有收斂特性，番茄是不錯選擇。（圖擷取自photoAC）

陳安青表示，5月不只有24節氣立夏，今年5月11日便迎來母親節，緊接著是月底連假端午節，除了家人團聚及感恩意義，國人喜歡吃大餐慶祝，端午習俗美味的粽子更是不可少，大餐過後總是會因為不小心飲食過量，造成胃部飽脹消化不良等腸胃道症狀，此時喝1杯山楂茶或仙楂餅，都能幫助消食除油解膩。

山楂可以消食解油膩，中醫也常用來治胃病及心血管疾病。（資料照）

山楂可以消食解油膩，中醫也常用來治胃病及心血管疾病。（資料照）

陳安青指出，山楂其實就是俗稱的仙楂，屬於薔薇科植物山里紅的乾燥果實，山楂性微溫，味酸甘，入脾、胃、肝三經，以中醫以形補形的概念，山楂中空與血管相似，因此有助血管運行，山楂能刺激分泌胃酸和胃蛋白酶，加強燃脂和提高消化速度，中醫常用於治療胃病、心血管疾病。

值得注意的是，山楂最被熟悉是製成花形狀的仙楂糖，需注意，若是甜度較高的山楂糖就不能吃太多，想達到消食化瘀的功效最好是山楂乾以熱水沖煮效果最好，胃酸過多、胃潰瘍或腸胃功能較弱的人，避免空腹或大量食用山楂，以免引起不適。

夏季適度流汗可以排出體內熱氣，因此可選擇散步、慢跑等運動，並在運動後補充水分；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

夏季適度流汗可以排出體內熱氣，因此可選擇散步、慢跑等運動，並在運動後補充水分；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

陳安青也指出，夏天因為炎熱的天氣而躲在冷氣房，或在戶外正中午進行激烈運動，大汗淋漓，兩者皆過猶不及；夏季養生應要「使氣得泄」，適度流汗排出身體裡的熱氣，流汗過多反而耗氣傷陰，建議可選擇散步、慢跑、打太極拳等運動，並在運動過後補充水分。

根據最新統計，國人死於心血管病人數已超越癌症死亡人數，陳安青提醒，《黃帝內經》聖人不治已病，治未病，預防勝於治療，應把握立夏養心好時機，好好養生，並且控制「三高」。

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