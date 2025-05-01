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健康網》防「小強」入侵 教授指導「1不2要」：勿堆紙箱

2025/05/01 20:07

中興大學昆蟲學系教授黃紹毅表示，蟑螂對食物很敏感，任何殘渣都可能吸引牠們。（圖取自freepik）

中興大學昆蟲學系教授黃紹毅表示，蟑螂對食物很敏感，任何殘渣都可能吸引牠們。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕時序進入夏季，不少人聞之色變的「小強」，也就是蟑螂，又現蹤家中。要如何不讓蟑螂入侵家中，以及若出現蟑螂，該如何清潔、補救等，向來是大眾網路熱搜話題。雖然大家都知道打掃乾淨的重要性，但要確保住家如樣品屋般潔淨，完全沒有食物殘渣，實屬困難。

中興大學昆蟲學系教授黃紹毅以他多年來親自實踐「抗小強」經驗，提出多點建議：首先，住處若有紙箱雜物應盡快丟棄，廚房與垃圾桶要經常清潔；有關餌劑使用上他也有獨到見解。

預防蟑螂 試試1不2要

該如何預防蟑螂入侵呢？黃紹毅認為，最有效的方法就是「不給牠躲、也不給牠吃」。「簡單來說，就是讓蟑螂在你家找不到地方躲、也找不到東西吃，牠自然就不會留下來。」他同時提出「1不2要」的3項預防方式。

1.不要讓家裡太亂：廚房角落堆了一堆紙箱、雜物，這些都很容易變成蟑螂的藏身處。建議定期整理、收納好，尤其是櫃子底下、冰箱旁邊那種比較容易忽略的地方。

2.要清潔：特別是廚房和垃圾桶周邊，屬重點清潔區域；蟑螂對食物非常敏感，桌上殘渣、地上的油漬，甚至寵物飼料，都可能吸引牠們過來。「垃圾要天天倒，袋子要綁緊，不要讓牠有機會取食。」

3.要定期檢查與預防，觀察有沒有蟑螂活動：如果發現有跡象，黃紹毅會馬上用蟑螂用的凝膠餌劑處理，效果很不錯。

若還是出現了 殺蟑有道

如果很不幸，看到蟑螂四處亂跑，該怎麼辦？黃紹毅建議，依照出現的地點，決定處理方式：

如果是在地板、牆角出現，可以用報紙、拖鞋拍打，或用市面上的殺蟲噴劑；不過要小心不要弄得到處都是，要記得清潔現場。

如果是在桌面、流理台、餐桌、食物附近，就不建議亂打或噴殺蟲劑，以免污染到吃的東西。「這種情況，我會先不要動牠，等牠離開後，在牠出沒的路線上放幾點凝膠餌劑，讓牠回巢後連鍋端，比起現場打，這樣處理更乾淨，也比較有效。」

最後也是最重要的是「殺蟑法」，黃紹毅推薦的方法，還是使用凝膠餌劑，尤其是那種含有生長抑制劑的配方，除了殺成蟲，還可以阻止蟑螂繁殖；再搭配乾淨的生活環境，可以讓家裡幾乎看不到蟑螂。最重要的是「預防做得好，蟑螂自然少」。

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