健康網》手搖飲配料怎麼選？ 營養師：「3品項」低卡不踩雷

營養師指出，許多手搖飲或甜點中的波霸粉圓、粉條、芋圓等，均屬高熱量配料，一不小心就讓正在減糖與減肥的人破功；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏日到來，來杯冷飲或甜品加上好吃配料，消暑又沁涼。營養師黃思瑜表示，許多手搖飲或甜點配料是由澱粉製成、糖蜜醃漬，常見如布丁、椰果、仙草凍、波霸粉圓、粉條、芋圓等，均屬中、高熱量配料，一不小心就讓正在減糖與減肥的人破功。想加料不踩雷，建議搭配低熱量的咖啡凍、愛玉凍、蘆薈，低卡又能滿足口腹之慾。

配料熱量vs運動消耗一次看

黃思瑜於臉書「好食課」與網站發文指出，台灣不只手搖飲出名，也有許多冰品與甜點，如豆花、剉冰等，這類甜點的糖水、配料含有許多碳水化合物與糖，輕易就讓熱量破表。她並列出以下9種常見手搖飲配料熱量，對照消耗熱量需慢跑的時間，建議加料之前不妨先參考。

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●高熱量手搖飲配料：波霸粉圓150大卡／份，需慢跑21分鐘；粉條100大卡／份，需慢跑18分鐘；芋圓90大卡／份，需慢跑17分鐘。

●中熱量手搖飲配料：布丁110大卡／份，需慢跑14分鐘；椰果82大卡／份，需慢跑10分鐘；仙草凍60大卡／份，需慢跑8分鐘。

●低熱量手搖飲配料：咖啡凍49 大卡／份，需慢跑6分鐘；愛玉凍49大卡／份，需慢跑6分鐘；蘆薈34大卡／份，需慢跑5分鐘。

營養師指出，手搖飲中加入1份中熱量配料的布丁，熱量為110大卡，需慢跑14分鐘才能消耗完；示意圖。（圖取自photoAC）

豆花配料熱量大公開

另，黃思瑜說，大家常吃的豆花本身熱量並不高，重點在於配料，間接影響一碗豆花的熱量。舉例來說，超市盒裝豆花的份量（160公克）扣除糖，大概為70大卡，並可提供5.8克蛋白質；攤販販售的豆花大約為100-200克，約提供3.2-6.4克蛋白質。以下分別列出常見高熱量、低卡豆花配料，但熱量視各店家配料成分和份量，而會略有不同。

●高熱量豆花配料：花生仁230大卡／份；芋頭150大卡／份；粉圓135大卡／份；芋圓125 大卡／份；蜜花豆120大卡／份；湯圓115大卡／份；布丁110大卡／份；粉粿100大卡／份；薏仁95大卡／份；綠豆或紅豆：70大卡／份。

●低熱量豆花配料：仙草20大卡／份；白木耳10大卡／份；愛玉2大卡／份。

●豆花與甜湯：純豆花不加湯，200克約 80大卡／份；糖水100毫升70大卡；無糖豆漿100毫升35大卡。

黃思瑜強調，手搖飲聽起來熱量很高，但只要選對配料就能減少一些熱量；而豆花雖然聽起來熱量低，但選到太多地雷配料其實也易胖。

營養師說，豆花本身熱量並不高，重點在於配料，常見的粉圓、芋圓、花生仁等，均屬高熱量，加料須留意；示意圖。（圖取自photoAC）

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