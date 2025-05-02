健康網》8食物別放冰箱！ 營養師：薑、番茄都點名

營養師提醒，洋蔥冷藏後易腐爛、變味，還容易長霉，吃下肚恐影響健康；情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕食材買回家，全部塞到冰箱就不會壞？營養師高敏敏提醒，不是所有食物都適合放冰箱，舉例來說，蜂蜜、番茄／黃瓜、薑容易因為低溫環境，影響品質；此外，柑橘類水果、大蒜、洋蔥及白飯則可能因冰箱潮濕環境，而發霉、腐敗等，建議使用正確方式保存，保持新鮮口感。

高敏敏在臉書專頁發影片指出，有些食物放冰箱反而會變質、影響口感，甚至滋生細菌，因此點名以下7類食材不適合放冰箱：

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1.蜂蜜：低溫會讓蜂蜜結晶，變得不好舀取。

2.番茄／黃瓜：怕冷的蔬菜放冰箱反而容易爛。

3.柑橘類水果：如橙子、柚子等水果不適合放冰箱，因冰箱中的濕氣進入果皮時，可能會使果肉容易腐爛。

營養師提醒，冰箱潮濕環境容易讓大蒜發霉、滋生細菌；示意圖。（圖取自freepik）

4.大蒜：冰箱潮濕環境容易讓大蒜發霉、滋生細菌。

5.薑：薑的皮很嬌嫩，冰箱低溫環境容易使其爛掉。

6.洋蔥：洋蔥冷藏後易腐爛、變味，還容易長霉，吃下肚恐影響健康。

7.白飯：白飯冷藏恐變成細菌培養皿。

那麼這些食材該怎麼保存呢？高敏敏建議，首先，蜂蜜放陰涼處保存即可；再者，蔬菜、洋蔥、薑、大蒜等建議放通風乾燥處；最後，白飯應在常溫下2小時內吃完，吃不完直接冷凍保存，存放食物時多留意，別讓冰箱變成「食物的墳墓」！

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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