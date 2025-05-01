健康網》為何不怕自己放屁臭？ 醫列「4原因」解惑

研究顯示，當大腦反覆接觸同樣味道時，神經細胞會逐漸降低反應，而感覺味道變淡，因此容易覺得自己的屁比較不臭；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕放屁是正常的生理現象，但您是否發現即使自己的屁再臭，好像也不會覺得那麼難受，反而別人的屁味讓人想逃跑？胸腔暨重症專科醫師黃軒引述國外研究歸納出4大原因，包括：嗅覺習慣讓人鈍感、自我辨識讓人放鬆、化學成分不會激起強烈反應，以及大腦過濾幫你省事，原來不是放屁不臭，是大腦「放你一馬」！

不是聞不到 只是大腦故意忽略

自己的味道身體有「免疫特權」！黃軒在粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文引述1篇研究顯示，人體的嗅覺系統對「自己熟悉的氣味」有天然的適應性（adaptation），這是1種嗅覺的習慣效應（Olfactory Habituation）。當大腦反覆接觸同樣味道時，神經細胞會逐漸降低反應，讓你感覺味道變淡，甚至忽略，這是身體為了避免被不必要的訊息困擾，而設計的「過濾系統」。

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自我辨識系統辨識為「自己人」

另1個關鍵是「自我氣味辨識」（Self-odor recognition），《Development Pschobiology》期刊上1項哈佛大學研究發現，哺乳動物，包括人類，能夠區分自己與他人的氣味。這種機制本來是用來保護自己族群，當聞到自己的味道，大腦會產生安全感；聞到陌生氣味，則可能引發警覺、反感或噁心感，因此自己放的屁即使臭，也被歸類為「安全氣味」，不容易引起強烈厭惡。

人體對低濃度硫化氫有一定耐受性

放屁的主要臭味來自硫化氫（H₂S）與其他硫化物，1篇發表在《Am J Physiol Regul Integr Comp Physio》上的研究發現，人體對於低濃度硫化氫有一定的耐受性，也就是說，自己製造出來、自己先吸到的微量硫化氫，對身體負擔不大，甚至某些研究還提出它可能有微量保護性作用（例如促進血管擴張、抗氧化），讓我們更不容易對自己的屁味產生劇烈反應。

黃軒總結，當聞到自己的屁後，大腦的「邊緣系統」（limbic system）會迅速評估氣味的危險程度，若如果判斷只是無害且熟悉的排泄物氣味，就會指令嗅覺皮層減弱反應，自動忽略，這是1種「節省認知資源」的本能策略，讓我們專注在更重要的外界威脅上；反之，當聞到別人的屁時，大腦無法預測其來源與組成，自然會提高警覺，導致反感甚至生理上的排斥。

醫師表示，當聞到別人的屁時，大腦無法預測其來源與組成，自然會提高警覺，導致反感甚至生理上的排斥；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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