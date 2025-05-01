自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》為何不怕自己放屁臭？ 醫列「4原因」解惑

2025/05/01 13:35

研究顯示，當大腦反覆接觸同樣味道時，神經細胞會逐漸降低反應，而感覺味道變淡，因此容易覺得自己的屁比較不臭；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

研究顯示，當大腦反覆接觸同樣味道時，神經細胞會逐漸降低反應，而感覺味道變淡，因此容易覺得自己的屁比較不臭；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕放屁是正常的生理現象，但您是否發現即使自己的屁再臭，好像也不會覺得那麼難受，反而別人的屁味讓人想逃跑？胸腔暨重症專科醫師黃軒引述國外研究歸納出4大原因，包括：嗅覺習慣讓人鈍感、自我辨識讓人放鬆、化學成分不會激起強烈反應，以及大腦過濾幫你省事，原來不是放屁不臭，是大腦「放你一馬」！

不是聞不到 只是大腦故意忽略

自己的味道身體有「免疫特權」！黃軒在粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文引述1篇研究顯示，人體的嗅覺系統對「自己熟悉的氣味」有天然的適應性（adaptation），這是1種嗅覺的習慣效應（Olfactory Habituation）。當大腦反覆接觸同樣味道時，神經細胞會逐漸降低反應，讓你感覺味道變淡，甚至忽略，這是身體為了避免被不必要的訊息困擾，而設計的「過濾系統」。

自我辨識系統辨識為「自己人」

另1個關鍵是「自我氣味辨識」（Self-odor recognition），《Development Pschobiology》期刊上1項哈佛大學研究發現，哺乳動物，包括人類，能夠區分自己與他人的氣味。這種機制本來是用來保護自己族群，當聞到自己的味道，大腦會產生安全感；聞到陌生氣味，則可能引發警覺、反感或噁心感，因此自己放的屁即使臭，也被歸類為「安全氣味」，不容易引起強烈厭惡。

人體對低濃度硫化氫有一定耐受性

放屁的主要臭味來自硫化氫（H₂S）與其他硫化物，1篇發表在《Am J Physiol Regul Integr Comp Physio》上的研究發現，人體對於低濃度硫化氫有一定的耐受性，也就是說，自己製造出來、自己先吸到的微量硫化氫，對身體負擔不大，甚至某些研究還提出它可能有微量保護性作用（例如促進血管擴張、抗氧化），讓我們更不容易對自己的屁味產生劇烈反應。

黃軒總結，當聞到自己的屁後，大腦的「邊緣系統」（limbic system）會迅速評估氣味的危險程度，若如果判斷只是無害且熟悉的排泄物氣味，就會指令嗅覺皮層減弱反應，自動忽略，這是1種「節省認知資源」的本能策略，讓我們專注在更重要的外界威脅上；反之，當聞到別人的屁時，大腦無法預測其來源與組成，自然會提高警覺，導致反感甚至生理上的排斥。

醫師表示，當聞到別人的屁時，大腦無法預測其來源與組成，自然會提高警覺，導致反感甚至生理上的排斥；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，當聞到別人的屁時，大腦無法預測其來源與組成，自然會提高警覺，導致反感甚至生理上的排斥；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中