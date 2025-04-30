健康網》小酌放鬆？ 中醫：恐喝出自律神經失調

中醫表示，頻繁飲酒影響層面從神經系統到代謝系統，不僅加重自律神經失調，還會讓情緒、睡眠、代謝、免疫力全面下滑；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活壓力大，無論是與三五好友小酌或是心情不好喝悶酒，都是想透過微醺的感覺，暫時逃離日常生活的煩悶，不過，風澤中醫診所副院長郭懿潔指出，頻繁飲酒影響層面從神經系統到代謝系統，不僅加重自律神經失調，還會讓情緒、睡眠、代謝、免疫力全面下滑。

郭懿潔在臉書專頁「郭懿潔 中西醫師」發文說明，酒精會抑制副交感神經、刺激交感神經，讓身體進入比較亢奮、警覺的狀態，對本來就自律神經失調的人來說，會加重症狀。雖然喝酒初期，會有短暫放鬆感，讓很多人誤會「喝酒能紓壓」，但當酒精代謝後，交感神經會更反彈性地亢奮，常導致夜間心悸、早醒、焦慮感增加，長期下來使自律神經失調、惡化，身體恢復平衡的能力變差。

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郭懿潔說，此外，酒精還會破壞深層睡眠，深睡期不足，會讓自律神經無法好好休養，隔天更容易疲憊、焦慮、注意力不集中。

飲酒壞影響

●肝不好：肝臟是分解酒精的主要器官，頻繁飲酒容易導致：脂肪肝、酒精性肝炎、肝硬化、肝癌。使肝功能變差，也會讓身體的解毒、代謝能力下降，全身能量感低落。

中醫指出，頻繁飲酒容易導致：脂肪肝、酒精性肝炎、肝硬化、肝癌；示意圖。（圖取自shutterstock）

●心不好：酒精促使血壓上升、心臟負荷，會增加高血壓、心律不整、中風、心肌梗塞的風險。特別是原本就有心血管疾病傾向的人，會更加危險。

●腸胃差：頻繁喝酒影響腸胃，酒精會刺激胃黏膜，造成腹痛、脹氣等腸胃機能障礙，會導致：胃炎、胃潰瘍及胃食道逆流。同時影響腸道菌叢健康，導致腸道敏感，免疫力下降。

●會變胖：酒精會干擾荷爾蒙的分泌，包含血糖調節、胰島素敏感度，增加代謝症候群、糖尿病、肥胖風險。此外，長期飲酒也容易導致性荷爾蒙分泌失衡，男性容易出現睪固酮下降，女性則會影響婦科月經週期。

●會變笨：酒精會影響神經傳導物質（如：GABA、血清素、多巴胺），導致情緒波動加劇。增加憂鬱症、焦慮症、認知功能退化等疾病風險。長期下來造成的酒精依賴，不僅影響自身健康，嚴重的話甚至會波及工作表現、家人關係及社會連結。

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