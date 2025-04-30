自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》小酌放鬆？ 中醫：恐喝出自律神經失調

2025/04/30 21:45

中醫表示，頻繁飲酒影響層面從神經系統到代謝系統，不僅加重自律神經失調，還會讓情緒、睡眠、代謝、免疫力全面下滑；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫表示，頻繁飲酒影響層面從神經系統到代謝系統，不僅加重自律神經失調，還會讓情緒、睡眠、代謝、免疫力全面下滑；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活壓力大，無論是與三五好友小酌或是心情不好喝悶酒，都是想透過微醺的感覺，暫時逃離日常生活的煩悶，不過，風澤中醫診所副院長郭懿潔指出，頻繁飲酒影響層面從神經系統到代謝系統，不僅加重自律神經失調，還會讓情緒、睡眠、代謝、免疫力全面下滑。

郭懿潔在臉書專頁「郭懿潔 中西醫師」發文說明，酒精會抑制副交感神經、刺激交感神經，讓身體進入比較亢奮、警覺的狀態，對本來就自律神經失調的人來說，會加重症狀。雖然喝酒初期，會有短暫放鬆感，讓很多人誤會「喝酒能紓壓」，但當酒精代謝後，交感神經會更反彈性地亢奮，常導致夜間心悸、早醒、焦慮感增加，長期下來使自律神經失調、惡化，身體恢復平衡的能力變差。

郭懿潔說，此外，酒精還會破壞深層睡眠，深睡期不足，會讓自律神經無法好好休養，隔天更容易疲憊、焦慮、注意力不集中。

飲酒壞影響

●肝不好：肝臟是分解酒精的主要器官，頻繁飲酒容易導致：脂肪肝、酒精性肝炎、肝硬化、肝癌。使肝功能變差，也會讓身體的解毒、代謝能力下降，全身能量感低落。

中醫指出，頻繁飲酒容易導致：脂肪肝、酒精性肝炎、肝硬化、肝癌；示意圖。（圖取自shutterstock）

中醫指出，頻繁飲酒容易導致：脂肪肝、酒精性肝炎、肝硬化、肝癌；示意圖。（圖取自shutterstock）

●心不好：酒精促使血壓上升、心臟負荷，會增加高血壓、心律不整、中風、心肌梗塞的風險。特別是原本就有心血管疾病傾向的人，會更加危險。

●腸胃差：頻繁喝酒影響腸胃，酒精會刺激胃黏膜，造成腹痛、脹氣等腸胃機能障礙，會導致：胃炎、胃潰瘍及胃食道逆流。同時影響腸道菌叢健康，導致腸道敏感，免疫力下降。

●會變胖：酒精會干擾荷爾蒙的分泌，包含血糖調節、胰島素敏感度，增加代謝症候群、糖尿病、肥胖風險。此外，長期飲酒也容易導致性荷爾蒙分泌失衡，男性容易出現睪固酮下降，女性則會影響婦科月經週期。

●會變笨：酒精會影響神經傳導物質（如：GABA、血清素、多巴胺），導致情緒波動加劇。增加憂鬱症、焦慮症、認知功能退化等疾病風險。長期下來造成的酒精依賴，不僅影響自身健康，嚴重的話甚至會波及工作表現、家人關係及社會連結。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中