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健康網》DIY涮嘴涼拌花生 農糧署授花生軟綿關鍵秘訣

2025/05/01 08:33

農糧署指出，讓花生更軟綿的關鍵秘訣就是煮前「泡水+冷凍」。（資料照）

農糧署指出，讓花生更軟綿的關鍵秘訣就是煮前「泡水+冷凍」。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣逐漸轉熱，來點清爽的涼拌花生 最對味，農糧署指出，讓花生更軟綿的關鍵秘訣就是煮前「泡水+冷凍」，準備1000c.c.的飲用水，將花生仁倒入，浸泡約6小時後沖洗瀝乾，冷凍一晚，讓花生結構被破壞後，更易煮軟。

農糧署在臉書專頁，「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，如何用電鍋輕鬆做出涼拌花生，把事前冷凍好的花生取出後，與3顆八角放入電鍋內鍋，在電鍋外鍋加4杯水蒸熟，把小黃瓜切丁，加鹽醃10分鐘倒出水，最後將小黃瓜、鹽、香油拌入花生中，在容器中搖晃均勻便完成囉！

農業部網頁提到，花生營養豐富，含油量約46.1%、蛋白質23.6%、碳水化合物28.4%、膳食纖維7.9%、醣類4.6%，這些成分在高溫加工環境下會產生梅納反應，促使內含碳水化合物、胺基酸及蛋白質發生的一系列複雜反應，產生成百上千個具不同氣味的分子，而賦予花生產品獨特誘人香味，令人愛不釋手。

涼拌花生作法。（取自農糧署臉書）

涼拌花生作法。（取自農糧署臉書）

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