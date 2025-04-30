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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

乳癌最大宗患者「健保藥只給2年」 醫界籲持續給付救命

2025/04/30 16:02

三軍總醫院腫瘤醫學部主任戴明燊指出，國內乳癌患者以荷爾蒙受體陽性且HER2陰性的亞型占6成最多。（台灣乳房醫學會提供）

三軍總醫院腫瘤醫學部主任戴明燊指出，國內乳癌患者以荷爾蒙受體陽性且HER2陰性的亞型占6成最多。（台灣乳房醫學會提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕59歲陳太太11年前左側乳房冒出不明硬塊，確診第2期荷爾蒙受體陽性乳癌，熬過16次化療及28次放療戰勝病魔，但4年前回診追蹤發現癌細胞轉移到肝臟，切除部分肝臟並開始服用CDK4/6抑制劑，預後良好，然而健保僅給付2年，後續自費已達1年7個月超過百萬元，沉重負擔造成陷入是否停藥的難題。

三軍總醫院腫瘤醫學部主任戴明燊指出，國內乳癌患者以荷爾蒙受體陽性且HER2陰性的亞型占6成最多。從106年到110年數據可見，第0-1期乳癌5年存活率達99.9%，第2期為95.6%，第3期為80.5%，第4期轉移性乳癌則驟降至39.4%，可見提升晚期治療成效是降低死亡率的當務之急。

戴明燊說明，荷爾蒙受體陽性乳癌初診斷時若為第1-2期，部分病患可能須加上化療或放療，預後大多良好。不過，也有部分病人確診時即是轉移性荷爾蒙受體陽性乳癌，有別於早年一確診就得面臨化療，國內外治療指引皆已將CDK4/6抑制劑列為第一線治療選擇，健保目前給付最多2年，癌友在用藥期限屆滿後，面臨該停藥還是繼續自費用藥的兩難抉擇。

戴明燊指出，從真實世界數據來看，英國國民健康服務（NHS）研究發現，轉移性荷爾蒙陽性乳癌病友以CDK4/6抑制劑的臨床治療2年後，5成以上病友維持疾病不惡化，可持續用藥延命。另一份研究則顯示亞洲族群療效更勝歐美，超過6成病友可持續治療超過2年，期待台灣病友也能藉由持續治療達到疾病有效控制，實現更多人生願望。

台灣乳房醫學會理事長陳守棟表示，健保署這2年新增或逐步擴大給付多種乳癌新藥，讓符合適應症病友得以盡早使用有效藥物抗癌，實為德政，但對治療有效的晚期乳癌病友，盼完全接軌國際，持續給付有效藥物。他也將對抗乳癌妙喻為登上阿里山看日出，「目前台灣的列車已一路通車到嘉義，期待未來政府能持續接軌阿里山小火車，完善轉移性荷爾蒙陽性乳癌治療的最後一哩路！」

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