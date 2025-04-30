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「救命凝膠」健保價低買不到遭批 林靜儀揭其他國家價格

2025/04/30 15:42

泰爾茂AQUABRID外科封合凝膠。（取自泰爾茂官網）

泰爾茂AQUABRID外科封合凝膠。（取自泰爾茂官網）

〔記者林惠琴／台北報導〕台北慈濟醫院心臟血管外科主任諶大中在臉書發文指出，2022年才在台灣上市的泰爾茂AQUABRID外科封合凝膠，5月1日起，「大概病人就用不到了」，因為健保用一個令人震驚的低價，造成廠商停止供貨；對此，衛福部次長林靜儀列出台灣與其他國家的價格差異，並指若廠商對健保支付有不同意見，可於健保署通知日起30日內提出。

諶大中解釋，主動脈剝離及主動脈瘤的外科手術，是非常困難且高風險的手術。其中重要原因之一，是即便非常精細地縫合，血管吻合口也常常會很容易出血。近年有了幾種外科手術凝膠，塗抹在接合處，可以減少針孔的出血，才讓主動脈手術不那麼讓人聞風喪膽。

諶大中指出，AQUABRID就是其中一項非常好的產品。花一點錢，救一條命，也算值得吧！他在過去幾年中，經常推薦病人自費選用。不過5月1號起，大概病人就用不到了。他直言「健保用一個令人震驚的低價把這項產品納入健保給付。今天業務代表來告訴我，這個價格他們公司不能賣，決定停止供貨」，苦嘆「生命無價，不管你是達官貴人，還是販夫走卒，以後誰也買不到了！」

對此，林靜儀指出，手術封合劑為特殊醫材，經提至健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議（特材部分）通過，公告明天（5月1日）生效。

林靜儀解釋，目前支付點數為參考醫院採購及調整資料等評估，以臨床常用規格4ml品項為23662點（每點約0.9元）暫予支付，2ml及5ml分別以11831點以29577點暫予支付。

林靜儀也列出國際價格，日本2ml為5586元、5ml為13965元、10ml為27930元；韓國2ml為1504元；澳洲2ml為2671至6741元、4ml為10769元、10ml為24564元。

林靜儀強調，目前1家廠商提出申覆，為泰爾茂2ml規格的產品，支付11831點，依規定廠商對支付點數有不同意見，可於健保署通知日起30日內提出。

健保署醫審及藥材組長黃育文補充，此項產品原本為自費項目，經盤點評估民眾使用需求，進而協商納入健保給付，減輕病人負擔。

黃育文指出，臨床上最常用到的是4ml規格，廠商對於價格無異議，確認明起納入健保後會正常供應，但確實對於2ml規格的價格有提申覆，陳述進口成本較高，詢問是否有調整空間，已請業者提供成本分析再重估支付價送共擬會議審查。

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