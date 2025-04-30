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健康網》體虛「補錯」恐傷卵 中醫分4型調理過敏並助孕

2025/04/30 15:30

中醫師指出，適量薑可溫中散寒，但熬夜、肝火偏旺者過量攝取，易引發燥熱內盛，干擾卵泡成熟與排卵時機；示意圖。（圖擷取自photoAC）

中醫師指出，適量薑可溫中散寒，但熬夜、肝火偏旺者過量攝取，易引發燥熱內盛，干擾卵泡成熟與排卵時機；示意圖。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近天氣變化大，不少人一早起來就面臨塞、打噴嚏、眼睛癢等困擾，有些人會想藉由進補提升體力、改善過敏。但台北宜蘊中醫診所醫師沈俐伶提醒，體質虛弱不代表可以任意進補，補錯方向反而可能導致體內陰陽失衡，加重體內濕熱或氣滯血瘀，干擾生殖機能。中醫將春季常見過敏體質分4型，辨清體質調理，才能有效改善過敏體質，也進一步為備孕打下良好基礎。

沈俐伶指出，從中醫觀點來看，過敏反映出體質失衡，特別是肺氣不足、免疫調節失常的現象。對於備孕女性而言，若過敏體質未能妥善調理，恐影響生殖系統的健康，甚至影響懷孕的機率。

中醫觀點認為，過敏反映出體質失衡，特別是肺氣不足、免疫調節失常的現象。若備孕女性未能妥善調理，恐影響生殖系統的健康，甚至影響懷孕的機率；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

中醫觀點認為，過敏反映出體質失衡，特別是肺氣不足、免疫調節失常的現象。若備孕女性未能妥善調理，恐影響生殖系統的健康，甚至影響懷孕的機率；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

調過敏也助養卵 中醫調理體質助孕

沈俐伶分享1名35歲女性就醫時，正逢天氣轉冷加上連日降雨，過敏嚴重，連連打噴嚏、流鼻水，還有黑眼圈。經辨證屬肺氣虛兼濕重體質，除了中藥處方外，亦搭配「三九貼」療法從強化肺氣、調節免疫入手，同步進行養卵調理。3個月後，C小姐再次取卵，這次取得18顆且品質較第一次優良許多，後續也順利植入並成功懷孕，不僅改善過敏體質，更喜獲麟兒。

體虛寒、肺氣不足 易過敏且不易受孕

沈俐伶指出，中醫理論認為「肺主氣，司呼吸，朝百脈」，肺臟負責調控一身之氣與津液代謝。另外，春季風邪好發，若本身體質偏虛寒、肺氣不足，外界環境刺激如花粉、灰塵、氣候變化便容易誘發過敏反應。

「肺氣虛弱」不僅削弱呼吸道防禦功能，還會牽動全身津液運行，進而影響血液循環與代謝。對於備孕女性而言，氣血失調與體液代謝異常，使中醫所稱主掌生殖功能的「腎」臟腑負擔加重，可能導致卵泡生長環境惡化，影響卵子成熟度與品質。

薑茶及藥膳湯品需視體質食用 過度反傷卵

沈俐伶提醒，不少民眾有「進補」的習慣，希望可提升體力、改善過敏。但體質虛弱不代表可以任意進補，補錯方向反而可能導致體內陰陽失衡，加重體內濕熱或氣滯血瘀，干擾生殖機能。

●過度食用薑茶、薑母料理：適量薑可溫中散寒，但熬夜、肝火偏旺者過量攝取，易引發燥熱內盛，干擾卵泡成熟與排卵時機。

●盲目飲用高補藥膳湯品：

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