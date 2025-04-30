癌友動起來！ 研究：運動緩副作用、改善生活品質

研究證實，運動可改善癌症患者生理指標與心理狀態；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕迄今最全面的統合分析研究證實，運動能有效抵抗癌症治療帶來的多種不良副作用。這項由中國醫科大學附屬盛京醫院主導的研究成果，已發表於《英國運動醫學期刊》（British Journal of Sports Medicine）。

據《衛報》報導，過去雖有研究探討體能活動對癌症患者健康的影響，但證據上仍存在缺口。此次研究匯總2012-2024年間發表的80篇隨機對照試驗（共含485項關聯分析，均被評為中至高品質），進行詳盡的統合數據分析。研究涵蓋的運動類型包含有氧運動、阻力運動、高強度間歇訓練、太極拳及瑜伽等。

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結果明確顯示，與常規照護或不運動相比，運動能顯著減少多種癌症治療相關的副作用。例如，它有助於減輕化學治療引起的心臟損傷和周邊神經損傷，並改善「腦霧」（認知功能障礙）及呼吸困難等症狀。

研究同時發現，運動能改善癌症患者的身體組成，並調節體內關鍵的健康生理指標，如胰島素、類胰島素生長因子及C反應蛋白等。此外，運動對於提升睡眠品質、心理健康、身體正常功能運作、社交互動以及整體的「生活品質」均有正面助益。

研究還提供了中至高確定性的證據指出，在手術前進行運動，有助於降低術後併發症風險、減輕疼痛、縮短住院天數，甚至降低死亡風險。

研究人員在結論中寫道：「本研究再次強化了將運動納入癌症治療方案的有效性。」他們強調，有中至高度確定性的證據表明，運動能顯著減少癌症相關不良事件，改善多項生理與心理指標，全面提升患者的生活品質。

未參與研究的英國癌症研究中心護理師多爾蒂（Celene Doherty）肯定此研究，認為其佐證運動有助減輕副作用、改善長期健康。但她也提醒，增加活動量對治療中的患者可能構成壓力，建議應「按自己步調」選擇合適活動，並與癌症治療團隊討論尋求支持。

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