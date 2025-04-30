自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》湯滾過安心放隔夜？ 營養師教「3招」正確保存

2025/04/30 17:37

營養師提醒，台灣天氣潮濕又炎熱，湯放隔夜，容易孳生細菌，甚至可能引發食物中毒；情境照。（圖取自freepik）

營養師提醒，台灣天氣潮濕又炎熱，湯放隔夜，容易孳生細菌，甚至可能引發食物中毒；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為只要食物加熱過，就能安心放到隔夜，隔天繼續食用；對此，營養師高敏敏在臉書專頁發影片提醒，小心長出細菌，甚至引發食物中毒。正確食物保存方式應該要先加熱至70℃以上後，待食物冷卻至手摸不燙手的溫度時，放入冰箱保存。當然最好的方法，還是適量準備，避免隔夜存放，保持食物新鮮最安全！

高敏敏說明，很多人以為只要食物加熱過，就能放心放到隔夜。但其實這樣做十分危險，特別在台灣天氣潮濕又炎熱，容易孳生細菌，甚至可能引發食物中毒。高敏敏提3步驟，正確保存食物：

1.加熱到70℃以上：食物從冰箱拿出來後，一定要加熱到70℃以上，才能有效殺死細菌。因為當溫度在7-60℃區間時，細菌最容易繁殖，恐增加食物中毒的風險。

2.冷卻後再放冰箱：加熱後等食物冷卻至手摸不燙手的溫度，溫熱的時後放入冰箱，避免食物溫度過高影響冰箱內部環境，也能減少變質風險。

3.適量準備，避免隔夜存放：最佳的做法是「吃多少煮多少」，避免食物放太久，不僅能吃到最新鮮的食材，還能減少食安風險。

高敏敏提醒，有剩菜時應盡早吃完。另外，新手爸媽幫寶寶泡牛奶時，也要加熱到70℃以上，才能確保有效滅菌。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中