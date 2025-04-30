健康網》湯滾過安心放隔夜？ 營養師教「3招」正確保存

營養師提醒，台灣天氣潮濕又炎熱，湯放隔夜，容易孳生細菌，甚至可能引發食物中毒；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為只要食物加熱過，就能安心放到隔夜，隔天繼續食用；對此，營養師高敏敏在臉書專頁發影片提醒，小心長出細菌，甚至引發食物中毒。正確食物保存方式應該要先加熱至70℃以上後，待食物冷卻至手摸不燙手的溫度時，放入冰箱保存。當然最好的方法，還是適量準備，避免隔夜存放，保持食物新鮮最安全！

高敏敏說明，很多人以為只要食物加熱過，就能放心放到隔夜。但其實這樣做十分危險，特別在台灣天氣潮濕又炎熱，容易孳生細菌，甚至可能引發食物中毒。高敏敏提3步驟，正確保存食物：

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1.加熱到70℃以上：食物從冰箱拿出來後，一定要加熱到70℃以上，才能有效殺死細菌。因為當溫度在7-60℃區間時，細菌最容易繁殖，恐增加食物中毒的風險。

2.冷卻後再放冰箱：加熱後等食物冷卻至手摸不燙手的溫度，溫熱的時後放入冰箱，避免食物溫度過高影響冰箱內部環境，也能減少變質風險。

3.適量準備，避免隔夜存放：最佳的做法是「吃多少煮多少」，避免食物放太久，不僅能吃到最新鮮的食材，還能減少食安風險。

高敏敏提醒，有剩菜時應盡早吃完。另外，新手爸媽幫寶寶泡牛奶時，也要加熱到70℃以上，才能確保有效滅菌。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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