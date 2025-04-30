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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

林口長庚增設「乳房醫學中心」跨專科一站式醫療服務

2025/04/30 14:17

林口長庚紀念醫院院長陳建宗（左1）出席「乳房醫學中心」開幕活動。（林口長庚提供）

林口長庚紀念醫院院長陳建宗（左1）出席「乳房醫學中心」開幕活動。（林口長庚提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市林口長庚紀念醫院在醫學大樓增設「乳房醫學中心」，今天開幕後，將提供病患跨乳房外科、整形外科、腫瘤內科、放射腫瘤科等專科的一站式醫療服務，還有高隱私的檢查室、諮詢室與候診空間，盼讓每一位病患都能安心地在中心接受妥善治療與照護。

林口長庚院長陳建宗說，乳癌是女性十大癌症之首，醫院每年診治全國約1成的新診斷乳癌個案，為了提升乳癌病患的照護品質，醫院以「進階乳癌手術與重建」、「質子放射治療」、 「臨床試驗」、「抗體複合式新藥與免疫治療」、「精準醫學與標靶治療」、「遺傳性乳癌基因諮詢」等6項特色，打造乳房醫學中心。

乳房醫學中心提供一站式跨專科的整合醫療服務，中心主任郭玟伶說，中心將整合醫院的乳房外科、整形外科、腫瘤內科、放射腫瘤科等專科的聯合門診，設有乳房超音波檢查室、獨立諮詢室、高隱私的候診空間，提供病患專屬空間，讓病患們能安心接受診療；中心位於醫學大樓內，鄰近各相關醫療單位、檢查設施，可減少病患往返奔波於各診室間的辛勞。

另，桃園長庚紀念醫院則於今天舉辦「感恩母親節音樂饗宴」，提前迎接母親節，醫院志工們用精彩歌舞表演開場後，再由東吳大學音樂系學生帶來小提琴演奏，盼讓門診與住院病人都能沉浸在佳節的歡樂溫馨氛圍中。

桃園長庚紀念醫院舉辦「感恩母親節音樂饗宴」提前迎接佳節。（桃園長庚提供）

桃園長庚紀念醫院舉辦「感恩母親節音樂饗宴」提前迎接佳節。（桃園長庚提供）

林口長庚紀念醫院「乳房醫學中心」開幕後，將提供跨專科的一站式醫療服務。（林口長庚提供）

林口長庚紀念醫院「乳房醫學中心」開幕後，將提供跨專科的一站式醫療服務。（林口長庚提供）

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