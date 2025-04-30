破解避孕迷思！ 醫：體外射精、安全期都不保險

台大醫院婦產科講師暨基因醫學部主治醫師戴怡芸說明正確避孕觀念。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕你以為體外射精就不會懷孕？或是月經剛來、還在「安全期」就不會出事？這些都是常見的避孕迷思。醫師提醒，正確避孕不能靠想像，錯誤觀念可能讓人措手不及，甚至懷孕好幾個月都還渾然不覺。

衛福部食品藥物管理署今（30日）舉行例行食藥安全管理記者會，邀請台大醫院婦產科講師暨基因醫學部主治醫師戴怡芸說明正確避孕觀念。她直言，許多人仍誤信「體外射精」或「安全期性行為」可以避孕，但實際上在性行為過程中，前列腺液就可能含有精子，「診間真的遇過少女因為長期腹痛就醫，結果發現已懷孕30多週、快要生產了！」

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食藥署說明，避孕大致可分為藥品與醫材兩大類，藥品類包括「事前口服藥、事後口服藥、陰道內避孕環、子宮內投藥、皮下植入劑」；醫材類則包含「保險套、子宮內含銅避孕器」。

戴怡芸進一步指出，「事前藥」含有少量雌激素與黃體素，可穩定荷爾蒙、抑制排卵，需每日規律服用，是常見且穩定的長效避孕方式，有些人擔心長期服用會導致不孕，她也強調，停藥後約3個月，卵巢會恢復正常排卵功能，不會造成不孕；至於「事後藥」，則屬於性行為後的緊急補救措施，內含高劑量黃體素，需在72小時內服用，越早越有效，「但絕對不建議常態使用」。

她也指出，「保險套是CP值最高的選擇」，除了方面使用還能同時預防性病，若有長期避孕需求，也可考慮子宮內避孕器或皮下植入劑，由醫師植入後可維持3至5年，效果穩定，若無生育計畫，則可考慮男性輸精管結紮或女性結紮手術，成功率可達99.9%。

食藥署也提醒，每種方式適用情況不同，應依個人健康狀況與需求，由專業醫師評估後選擇，無論使用哪種避孕方式，都應選用具合法許可證字號的藥品或醫療器材，切勿從網路或不明管道購買，以免危害健康。

食藥署整理避孕方式優缺點。（食藥署提供）

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