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健康 > 杏林動態

衛福部豐原醫院歡慶42週年院慶 啟用智慧設施推動永續理念

2025/04/30 13:18

豐原醫院複合式手術室，整合高階影像設備與手術導航功能，為各類高風險手術提供更精準與安全的環境。（豐原醫院提供）

豐原醫院複合式手術室，整合高階影像設備與手術導航功能，為各類高風險手術提供更精準與安全的環境。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕豐原醫院今（30）舉行42週年院慶活動，以「智慧創新．永續關懷」為主題，啟用全新打造的「複合式手術室」與「智慧型停車場」兩項設施！複合式手術室整合高階影像設備與手術導航功能，為各類高風險手術提供更精準與安全的環境，全面強化醫療品質；智慧型停車場運用在席感測與導引系統，大幅提升民眾停車便利與安全。

醫院並推廣全員使用循環餐具，除員工餐廳提供外，更普發全院同仁攜帶型不銹鋼餐盤組，鼓勵放棄一次性餐具使用。現場貼心準備小盆栽作為紀念品，傳遞綠色生活與永續共存的理念，由生活中逐步邁入ESG的新顯學。

豐原醫院院長李永恒表示，豐原醫院走過42年，感謝每一位醫護同仁的投入與付出。今天我們啟用智慧設施，是希望提供民眾更優質的就醫體驗，也代表醫院邁向智慧轉型的重要一步。同時，我們也積極響應永續發展，實踐對社會與環境的責任。

為了與民眾共享喜悅，現場特別舉辦溫馨的切蛋糕儀式和健康大使的誓詞授證，象徵團結與希望。衛生局副局長陳麗娟致詞肯定豐原醫院42年一路走來，持續照護在地民眾；市議員陳清龍、邱愛珊及陳本添也出席觀禮。

豐原醫院表示，未來將持續秉持「以病人為中心」的精神，結合智慧科技、醫療品質與人文關懷，攜手打造更健康、更永續的醫療體驗。

豐原醫院42週年院慶，以「智慧創新．永續關懷」為主題，啟用全新打造的「複合式手術室」與「智慧型停車場」兩項設施！（豐原醫院提供）

豐原醫院42週年院慶，以「智慧創新．永續關懷」為主題，啟用全新打造的「複合式手術室」與「智慧型停車場」兩項設施！（豐原醫院提供）

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