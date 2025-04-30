限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
守護女性健康 高雄5月設23站癌篩贈好禮
〔記者許麗娟／高雄報導〕母親節將至，為守護女性的健康，高雄市衛生局將於5、6舉辦「捷伴護媽咪 健康篩檢月」及「首護健康 啡抹不可」子宮頸抹片、乳房X光攝影等健康篩檢活動，媽媽們完成篩檢可獲贈高捷免費搭乘1次券、咖啡兌換券。
高雄市衛生局長黃志中表示，根據國民健康署2022年癌症登記報告顯示，乳癌是台灣女性癌症發生率第1位及死亡率第2位，早期篩檢、及時治療至關重要，衛生局今年特別於母親節前規劃雙重健康篩檢好康活動，鼓勵更多女性就近走進社區篩檢站或醫療院所，關愛自己健康。
請繼續往下閱讀...
5月1至31日，衛生局攜手高雄捷運公司舉辦「捷伴護媽咪 健康篩檢月」，於高雄捷運與輕軌沿線23處站點附近規劃婦女健康篩檢服務，只要25歲以上女性完成子宮頸抹片檢查，或40至74歲女性完成乳房X光攝影檢查，即有機會獲贈限量精美小禮和高捷免費搭乘1次票券，現場亦提供口腔黏膜、糞便潛血檢查等篩檢服務。
此外，為鼓勵久未做抹片或是從未做過抹片的女性朋友參加檢查，以降低罹病風險，只要是30至69歲首次，或是前次篩檢為2019年前的婦女，在5至6月活動期間，前往高市基層院所或38區衛生所完成子宮頸抺片檢查，即有機會獲贈限量超商美式咖啡兌換券1張。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應