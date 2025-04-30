守護女性健康 高雄5月設23站癌篩贈好禮

高市衛生局將於捷運及輕軌沿線設篩檢站，鼓勵女性們進行癌篩、守護自己的健康。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕母親節將至，為守護女性的健康，高雄市衛生局將於5、6舉辦「捷伴護媽咪 健康篩檢月」及「首護健康 啡抹不可」子宮頸抹片、乳房X光攝影等健康篩檢活動，媽媽們完成篩檢可獲贈高捷免費搭乘1次券、咖啡兌換券。

高雄市衛生局長黃志中表示，根據國民健康署2022年癌症登記報告顯示，乳癌是台灣女性癌症發生率第1位及死亡率第2位，早期篩檢、及時治療至關重要，衛生局今年特別於母親節前規劃雙重健康篩檢好康活動，鼓勵更多女性就近走進社區篩檢站或醫療院所，關愛自己健康。

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5、6月完成癌篩項目，有機會獲得捷運和超商咖啡兌換券。（高雄市衛生局提供）

5月1至31日，衛生局攜手高雄捷運公司舉辦「捷伴護媽咪 健康篩檢月」，於高雄捷運與輕軌沿線23處站點附近規劃婦女健康篩檢服務，只要25歲以上女性完成子宮頸抹片檢查，或40至74歲女性完成乳房X光攝影檢查，即有機會獲贈限量精美小禮和高捷免費搭乘1次票券，現場亦提供口腔黏膜、糞便潛血檢查等篩檢服務。

此外，為鼓勵久未做抹片或是從未做過抹片的女性朋友參加檢查，以降低罹病風險，只要是30至69歲首次，或是前次篩檢為2019年前的婦女，在5至6月活動期間，前往高市基層院所或38區衛生所完成子宮頸抺片檢查，即有機會獲贈限量超商美式咖啡兌換券1張。

高市衛生局5月於捷運及輕軌沿線設癌篩站。（高雄市衛生局提供）

癌篩站檢查項目。（高雄市衛生局提供）

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