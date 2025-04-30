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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

7旬長者左側內頸動脈2次栓塞 緊急取栓、動脈支架置放救命

2025/04/30 13:08

東元綜合醫院神經內科醫師蔡坤璋診斷，發現病人是「左側內頸動脈」嚴重狹窄導致中風，立即啟動取栓手術，後置放頸動脈支架，預防再次中風，手術順利。（東元醫院提供）

東元綜合醫院神經內科醫師蔡坤璋診斷，發現病人是「左側內頸動脈」嚴重狹窄導致中風，立即啟動取栓手術，後置放頸動脈支架，預防再次中風，手術順利。（東元醫院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕73歲陳先生長期患有糖尿病和高血壓，去（2024）年9月曾經小中風，到了今（2025）年3月底又再度中風送醫搶救，到院時意識清楚但口齒不清，後轉診急救，醫師發現病人是因為「左側內頸動脈」嚴重狹窄而導致中風，立即啟動「取栓手術」，後置放頸動脈支架，以預防再次中風，手術迅速且順利，成功搶救寶貴的生命。

東元綜合醫院神經內科醫師蔡坤璋表示，透過頸部電腦斷層影像可以發現，病人的左右側頸動脈圖像有異常，左側內頸動脈血管幾乎消失，判斷是血管嚴重狹窄並急性堵塞所致。個案也因為這條血管出問題，在短短半年內就中風兩次。

蔡坤璋指出，考量到緊急置放支架後需持續服用雙重抗血小板藥物，在嚴重中風急性期可能增加腦部出血風險，決定先採「腦血管取栓手術」打通左側內頸動脈血管，視病情穩定，7~14天後接續進行微創治療「頸動脈支架置放」手術。

手術過程中，醫師將支架置入嚴重狹窄的頸動脈，成功將血管撐開，恢復血流。術後，病人在加護病房觀察，談吐溝通逐漸變清晰，身體也恢復力氣。

蔡坤璋也發現，根據影像顯示，病人的左腦有許多過去曾中風所留下的痕跡，此個案病因研判為缺血性腦中風「頸動脈粥狀硬化斑塊」形成血栓，導致血管狹窄阻塞進而中風。置放頸動脈支架的目的，就是撐開狹窄的血管，防止未來再次發生血栓阻塞。

頸動脈是供應大腦血液的主要血管之一，造成頸動脈狹窄其中最常見的原因是動脈粥狀硬化，當血管內皮層病變，形成易碎斑塊、管壁硬化，斑塊堆積便會造成動脈狹窄，而斑塊又有破裂的機會，也可能與血栓一起堵住血流引發缺血性中風。

蔡坤璋提醒，頸動脈狹窄前期可能會發生短暫性的腦缺血，其徵兆有單側肢體無力、口齒不清、吞嚥困難、單眼暫時性黑朦、突然頭暈或劇烈頭痛。如果當頸動脈狹窄程度嚴重，將導致血流完全中斷就會引起中風，可能留下永久性的損傷，甚至危及生命。

因此患有高血壓、高血糖、高膽固醇的慢性病，或有相關病史的民眾，應定期接受健康檢查，維持健康的生活型態遠離危險因子。若發現家人或親友出現臉部歪斜、手臂無力劇烈頭痛等疑似中風症狀，務必及時就醫，爭取黃金救治時間。

神經內科醫師蔡坤璋透過核磁共振影像發現，病人的左腦有許多過去曾中風所留下的痕跡。（東元醫院提供）

神經內科醫師蔡坤璋透過核磁共振影像發現，病人的左腦有許多過去曾中風所留下的痕跡。（東元醫院提供）

蔡坤璋醫師解釋，透過電腦斷層影像可以發現，一般情況下會有明顯左右兩側明顯的頸動脈，但病人的左側內頸動脈血管幾乎消失，判斷是血管嚴重鈣化狹窄並堵塞所致。（東元醫院提供）

蔡坤璋醫師解釋，透過電腦斷層影像可以發現，一般情況下會有明顯左右兩側明顯的頸動脈，但病人的左側內頸動脈血管幾乎消失，判斷是血管嚴重鈣化狹窄並堵塞所致。（東元醫院提供）

左側內頸動脈阻塞。（東元醫院提供）

左側內頸動脈阻塞。（東元醫院提供）

右側內頸動脈無狹窄。（東元醫院提供）

右側內頸動脈無狹窄。（東元醫院提供）

蔡坤璋解釋，經過放置頸動脈支架後（網狀），改善內頸動脈的嚴重狹窄與彎曲，來預防再次中風。（東元醫院提供）

蔡坤璋解釋，經過放置頸動脈支架後（網狀），改善內頸動脈的嚴重狹窄與彎曲，來預防再次中風。（東元醫院提供）

蔡坤璋醫師解釋，經過放置頸動脈支架後（網狀），改善內頸動脈的嚴重狹窄與彎曲，來預防再次中風。（東元醫院提供）

蔡坤璋醫師解釋，經過放置頸動脈支架後（網狀），改善內頸動脈的嚴重狹窄與彎曲，來預防再次中風。（東元醫院提供）

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