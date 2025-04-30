健康網》代糖飲料不升糖？專家：小心影響胰島素又傷腸

專家提醒，代糖不升血糖，不等於不影響代謝，代糖雖然是「零卡、無糖」，但並非零風險、無負擔；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人會用甜味劑（代糖）來替代糖，認為能減少熱量攝取外，還能兼顧甜蜜口感、不影響血糖。台灣營養基金會董事吳映蓉舉例，蔗糖素（Sucralose）是1種代糖，但根據多項研究顯示，長期食用恐降低胰島素敏感性、加重高脂飲食下的胰島素阻抗，還會改變腸道菌相，引發低度發炎，因此代糖雖然是零卡、無糖，但並非零風險、無負擔，最好還是喝水吧！

吳映蓉在臉書專頁「吳映蓉博士營養天地」發文分享，前陣子上節目時，主持人分享，因為不敢吃糖，所以都改加蔗糖素。奇怪的是，明明沒有吃糖，但空腹血糖值一直在100上下，後來有名醫師建議，戒掉蔗糖素，過了一陣子測量空腹血糖值，竟然真的掉下來了。

請繼續往下閱讀...

1名主持人將代糖飲料取代含糖飲飲用，以為不會影響血糖，但測量空腹血糖時卻發現，空腹血糖值一直在100上下；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

喝含糖飲料會升血糖、刺激胰島素分泌，那我改喝無糖、代糖飲料總可以吧？吳映蓉說，相信很多人有這個想法。因此便以蔗糖素（1種代糖）為例，引述多項研究，顯示蔗糖素在長期使用下，可能對身體造成3大影響：

1.降低胰島素敏感性：刊登於《The American Journal of Clinical Nutrition》中的1篇研究發現，健康成人連續2週每日飲用含蔗糖素飲品，胰島素敏感度下降約18%。表面上血糖沒變，其實身體已經默默增加胰島素分泌來「維持假象和平」。

2.加重高脂飲食下的胰島素阻抗：《Nutrients》期刊上1篇小鼠研究發現，蔗糖素會加劇高脂飲食所引起的胰島素阻抗，並干擾肝臟的胰島素訊號傳導，讓血糖代謝變得更吃力。

研究顯示，長期飲用含蔗糖素的代糖飲料，會改變腸道菌相，引發低度發炎；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

3.改變腸道菌相，引發低度發炎：《Diabetes》期刊上1篇研究，讓健康成人每日攝取蔗糖素1個月後，發現其腸道好菌減少、有害菌增加，血液中還檢測到脂多醣（LPS）升高，這些都會進一步惡化胰島素敏感性。

吳映蓉總結，不升血糖不等於不影響代謝，代糖雖然是「零卡、無糖」，但並非零風險、無負擔，最好還是選擇白開水飲用，讓舌頭慢慢習慣沒有甜味的飲品，才是真正減輕代謝負擔、守護胰島素與腸道健康的關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法