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國科會年度學術大獎 長庚醫院4名醫獲獎

2025/04/30 12:11

魏福全（右2）開創多項具前瞻性的重建手術技術，奠定長庚體系在國際重建外科領域的領先地位與影響力。（長庚醫院提供）

魏福全（右2）開創多項具前瞻性的重建手術技術，奠定長庚體系在國際重建外科領域的領先地位與影響力。（長庚醫院提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕國科會昨（29日）頒發年度學術大獎，長庚醫療體系共有4位教授獲獎，包括顯微重建整形外科魏福全、婦癌科賴瓊慧榮獲「傑出特約研究員獎」，以及腦腫瘤神經外科魏國珍、兒童過敏氣喘風濕科姚宗杰榮獲「傑出研究獎」。

長庚醫院表示，同時是中央研究院院士的魏福全，多年來持續領航整形重建外科研究與臨床發展，帶領其建立的研究及醫療團隊，深耕顯微重建與組織移植的基礎與臨床研究，研究領域涵蓋缺氧再灌注傷害、異體移植之動物模式、免疫調控、神經恢復等面向，開創多項具前瞻性的重建手術技術，造福無數病患，亦奠定長庚體系在國際重建外科領域的領先地位與影響力；曾於1999年及2010年兩度獲頒國科會傑出研究獎，並於2019年榮獲總統科學獎。

長庚醫院指出，賴瓊慧長期致力於婦女癌症、分子影像、分子流行病學研究，推動亞洲與東亞地區婦癌臨床試驗的跨國合作聯盟，對婦女健康政策的制定具有深遠影響。其研究橫跨基礎、臨床與公共衛生層面，持續強化婦癌防治與診療策略，成就深受肯定；2007年及2010年兩度獲頒國科會傑出研究獎，2018年為衛福部專業獎章，2019年台灣醫師公會全聯會醫療典範獎，以及2020年國家新創獎。

至於魏國珍，長庚醫院提到，他帶領腦瘤團隊，結合臨床、基礎與應用研究，專注於腦瘤轉譯醫學的發展，臨床上引進清醒開顱手術，為惡性腦瘤病人提供許多治療的契機。研究上深入剖析腦瘤微環境，與電機工程專家合作，利用聚焦超音波開啟血腦障壁技術，建立創新的腦部疾病治療系統，同時善用研究資源並將成果充分應用於臨床，推動惡性腦瘤手術的新進展，落實轉譯研究之精神。

長庚醫院指出，姚宗杰則是長期深耕兒童過敏世代研究，系統性探討過敏疾病的環境與基因危險因子，研究成果廣泛應用於臨床與公共衛生，並獲選為國際過敏學院院士。其研究成果不僅深化對兒童過敏疾病機制的理解，更促進精準醫療、臨床用藥優化與公衛政策制定，為提升兒童健康照護品質帶來深遠貢獻。

長庚醫院表示，秉持「醫學研究與臨床並重」的理念，鼓勵醫師結合基礎與臨床，積極投入學術創新與人才培育，為台灣醫療科技發展注入動能。未來也將持續以病患為中心，深化科研價值，邁向國際頂尖醫療殿堂。

賴瓊慧（左1）長期致力於婦癌防治與診療策略，對婦女健康政策的制定具有深遠影響。（長庚醫院提供）

賴瓊慧（左1）長期致力於婦癌防治與診療策略，對婦女健康政策的制定具有深遠影響。（長庚醫院提供）

魏國珍（左）、姚宗杰（右）榮獲國科會傑出研究獎。（長庚醫院提供）

魏國珍（左）、姚宗杰（右）榮獲國科會傑出研究獎。（長庚醫院提供）

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