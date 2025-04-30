健康網》陳文茜免疫治療引「間質性肺病」 醫：需類固醇壓制

陳文茜近日自承因進行免疫療法，引發「間質性肺病」，陷入要不要繼續進行免疫療法的兩難。（圖取自臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕67歲的資深媒體人陳文茜向來對自己的疾病挑戰坦然面對，並且不時公開病情與治療過程。近日她談到自己的左肺同時罹患黑色素瘤、非開放式肺炎、肺浸潤，以及免疫療法引發的「間質性肺病」。胸腔內科醫師蘇一峰說明，間質肺炎發生在肺的組織，病因常常是病毒感染或者免疫攻擊導致，需要使用類固醇壓制發炎。

陳文茜表示，醫師向她說明，自己的左肺現在共有黑色素腫瘤與間質性肺病等疾病，其中間質性肺病是因免疫療法引起，坦言這次狀況更為嚴峻。「一般人如果不適當立即處理，會永遠纖維化。但我的難題是：它必須高劑量類固醇治療3-6個月，這段時間免疫療法要不要停？停，可以預防間質性肺炎惡化，甚至因此導致死亡。但黑色素癌細胞不是普通癌細胞。它隨時可能大量捲土重來，不可收拾。但若不停，我等於是冒著生命危險，繼續治療，結果歿於間質性肺炎。」

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蘇一峰在臉書表示，一般肺炎常常是因為細菌等等感染，肺泡裝滿痰水分泌物。而間質肺炎生病不在肺泡，直接到肺的組織，病因常常是病毒感染或者免疫攻擊導致。

他認為，陳文茜可能是免疫治療導致免疫風暴肺間質受攻擊，需要使用類固醇壓制發炎保命。

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