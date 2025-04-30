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健康 > 杏林動態

高雄長庚傳給錯藥烏龍？院方澄清：非給錯藥為姓名貼紙誤植

2025/04/30 12:02

有家長於孩子出院時拿到剩下的藥，返家後才發現藥瓶上貼的名字非自己的孩子，質疑醫院給錯藥，但院長澄清藥品沒錯，是姓名貼紙錯置。（高雄長庚提供）

有家長於孩子出院時拿到剩下的藥，返家後才發現藥瓶上貼的名字非自己的孩子，質疑醫院給錯藥，但院長澄清藥品沒錯，是姓名貼紙錯置。（高雄長庚提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕有家長在社群平台發文，指小孩到高雄長庚醫院住院。出院後，發現拿回家的3瓶藥水有2瓶不是孩子的名字，憂心孩子喝錯藥，直呼「這是不可以發生的錯誤！」對此，院方回應藥品沒錯，但是姓名貼紙錯置，已向家屬說明及更正；高雄市衛生局也將進一步查察。

1名家長在「Threads」上發文指出，孩子因發燒21日到高雄長庚安排住院，26日出院前，院方給了3瓶住院和剩下的藥水分裝在藥袋裡，藥袋上皆是孩子的名字，27日晚上發現其中2瓶的名字不是孩子的名字，憂心是否住院時就已喝錯藥，或是拿到別人喝過的藥水，向院方反應雖已拿到新藥並說明是貼錯，但仍覺得事情很離譜，且不相信是貼錯名字。

高雄長庚表示，本案沒有給錯藥和吃錯藥，為姓名貼紙誤植，經查為人員未落實辨識病人資料，致標籤貼紙錯置，院方接獲通知後，已立即向家屬誠摯說明及更正，並將再加強人員教育訓練，以維護病人權益。

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