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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

白沙屯媽祖進香人數創新高 醫提醒「三多」健康口訣

2025/04/30 11:27

白沙屯媽祖進香人數再創新高，童綜合醫院副院長吳肇鑫（前右二）提醒民眾掌握「三多」健康口訣。（童醫院提供）

白沙屯媽祖進香人數再創新高，童綜合醫院副院長吳肇鑫（前右二）提醒民眾掌握「三多」健康口訣。（童醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕白沙屯媽祖徒步進香將於5月1日深夜啟程，童綜合醫院醫療團隊連續13年來24小時支援活動，從開始守護8千多人的任務到今年突破32萬人，緊急醫療救護工作量能也隨著香燈腳人數而逐年增加。童綜合醫院副院長吳肇鑫表示，這次進香「人多」，提醒參與民眾不要擁擠以免受傷；天氣炎熱，要「多喝水」，以防中暑；「多準備」防曬乳、帽子、毛巾、薄長䄂、舒適的舊鞋襪、慢性病用藥等，以防萬一。

今（2025）年白沙屯媽進香，童綜合醫院派遣醫護人員加上院外的救護志工共約100人，全程分批輪流待命；另外也有PP石墨烯總經理郭宏睿捐贈的白沙屯媽祖1號、喆全公司總經理吳國慶捐贈的白沙屯媽祖2號救護車，在進香隊伍一前一後隨行應變救護。

因應數量眾多的進香人潮，中國醫藥大學北港附設醫院、雲林消防局更加入救護行列，結合在地緊急醫療量能，讓救護網絡更加緊密；除了有兩台救護車隨行10天9夜進香外，更有17台重機組成的救護機巡隊隨時機動救援，讓香燈腳無後顧之憂；永信藥品更連續12年響應活動挹注資源，今年更擴大提供了5000份B群與3000包貼布給童綜合醫院醫療團發送，希望能減緩香燈腳長期行走後的不適感。

永信藥品工業股份有限公司總經理蔡穎吉表示，永信藥品致力於善盡社會公益工作，用一己之力來回饋鄉里，參與每年白沙屯媽祖進香從不缺席，也希望有需要的香燈腳能隨時取用，補充能量繼續跟隨媽祖腳步。

童綜合醫院副院長吳肇鑫指出，這次香燈腳人數破紀錄，健康提醒口訣就是「三多」：

一、「人多」：近33萬名報名的香燈腳，加上沿途各鄉鎮的媽祖信徒、以及各旅行社遊覽車加入的熱情鄉親，包括拱天宮、通霄慈后宮，北港朝天宮，這三個人潮擁擠的熱點，請接受警察和志工的動線管制，千萬不可以推擠，才不致發生跌倒受傷等意外。

二、「喝多」：今年白天氣溫可能達30度，加上濕度高，可能下雨，濕熱天氣加上長途跋涉的體力負擔，是發生中暑的高風險情況，提醒參與民眾要多喝水，加上適量的鹽分補充，才能有效防範中暑。

三、「多準備」：防曬的防曬乳、帽子、毛巾、薄長䄂，以及舒適的舊鞋襪、慢性病用藥等不可少，以防萬一。

童綜合醫院總院長童敏哲表示，童醫院不斷提升各式設備、強化醫療團隊的救護專業能力，以提供民眾最優質的醫療服務！這次支援白沙屯拱天宮北港進香10天9夜活動，除兩台救護車前後隨行提供無間斷服務外，並設置4處救護站，分別為5月1日在台一線拱天宮牌樓下、5月3日在北港朝天宮後方（行政大樓騎樓）、5月10日在台一線通霄慈后宮天橋北側、5月11日在台一線線拱天宮牌樓下方，呼籲民眾自身或發現他人身體不適，隨時可撥打童綜合醫療團隊緊急救護專線0917565799，醫療人員將馳援提供協助。

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