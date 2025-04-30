新北「45健康召集令」 限量好禮鼓勵市民做健檢

腸癌篩檢採便管，45至74歲民眾每兩年可檢查一次。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕在五一勞動節前夕，新北市衛生局推出「45健康召集令」，號召45歲市民朋友一起關注自身健康，自5月1日起，凡1980年出生、設籍新北市的民眾，只要到29區衛生所完成任一項指定健康篩檢，即可獲得限量實用好禮，還有機會抽中2025雙北世界壯年運動會吉祥物「壯寶」，數量有限，鼓勵民眾及早預約。

市府衛生局長陳潤秋表示，45歲是政府提供最多健康篩檢項目的關鍵年齡，民眾可利用此階段把握全面性的健康檢查。免費項目包括子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌、肺癌等5大癌症篩檢，及成人健康檢查（血液生化、腎功能檢查）與B、C型肝炎篩檢，協助市民早期發現潛在健康問題、及早治療。

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陳潤秋指出，目前新北共有1千多家醫療院所提供成人健檢與癌症篩檢，肺癌篩檢則由18家指定醫院承擔服務，民眾可依照自身狀況就近選擇合適院所。凡在5月15日前完成篩檢的市民，除領取健康禮外，更有機會參與「壯寶」吉祥物限量抽獎活動。

陳潤秋也提醒，公費健康檢查依年齡提供不同服務項目，包含25歲女性可做子宮頸抹片、30歲以上可做成人健檢、35歲起則開放乳癌及HPV檢測，65歲女性則可再檢一次HPV。無論年齡層，建立定期篩檢習慣，是維持健康、預防慢性病與重大疾病的關鍵。若有異常結果，更應主動就醫追蹤，及早掌握黃金治療期。更多公費健康檢查年齡、資格、醫療院所詳細資訊，請至新北市衛生局官網查詢。

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