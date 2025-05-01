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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》引導孩子主動幫忙？ 心理師教「4招」樂於助人

2025/05/01 11:12

諮商心理師教家長4招，讓孩子學會主動幫忙；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

諮商心理師教家長4招，讓孩子學會主動幫忙；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕懂得主動幫忙的孩子，讓大人覺得很窩心！諮商心理師陳志恆表示，有時候孩子不懂得主動幫忙，可能是因為沒有察覺到身旁的人需要協助，因此可透過提醒孩子發現別人的需要、告訴孩子可以做些什麼、親身示範，並對於孩子體貼行為，給予正面回應，讓孩子學會觀察別人的需要，並主動伸出援手。

陳志恆在臉書專頁「陳志恆諮商心理師」發文分享自身故事，有次女兒放學在公園玩耍時，遇到幼兒園同學，她立馬興奮地衝過去找同學玩。那名同學身上背著書包，手裡提著安親班的包包和餐袋，另一隻手拖著裝有直排輪的袋子，腋下還夾著大外套，走起路來有些吃力。

陳志恆說，女兒與同學聊得很開心，但身為家長的他卻眉頭一皺，心想：「這孩子怎麼不懂得要幫忙同學拿東西呢？」因此走過去與女兒說「你同學身上的東西很多，你要不要幫忙拿一些呢？」這時孩子才驚覺，同學正在「負重前行」，因此女兒幫同學拿安親班包包，自己則是扛起比較重的直排輪裝備，一起走到旁邊的椅子上，把東西放下來。

諮商心理師分享，小孩與同學聊得很開心，但都沒有發現身旁的人需要幫忙；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

諮商心理師分享，小孩與同學聊得很開心，但都沒有發現身旁的人需要幫忙；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

陳志恆指出，有時候，孩子不懂的主動幫忙，我們會以為是孩子不夠體貼，但事實是孩子根本沒有察覺到，身旁的人正需要幫忙。因此可透過以下方式，幫助孩子建立主動幫忙的習慣：

●提醒孩子發現別人的需要：帶著孩子去觀察，身旁的人正陷入困境中，有需要我們伸出援手。像是，當時他提醒女兒，同學手上正拿著很多東西，我們可以幫忙一下。

●告訴孩子可以做些什麼：有時候孩子即使想幫忙，也不知道如何幫，因此可試著與孩子討論，現在可以做些什麼，哪些事情是幫得上忙的？像是，告訴女兒：「你要不要幫忙同學拿安親班的書包呢？」

●親身示範給孩子看：身教重於言教！平常，大人若常做出主動協助旁人的動作，孩子在耳濡目染下，自然會起身效法。像是，當下不僅提醒小孩幫忙，大人也應一起幫忙。

●正向聚焦孩子的主動與體貼：即使是幼兒，有時候也會有想要幫忙的時候，像是煮飯時，小孩會興奮地衝到廚房，大喊：「我要幫忙！」雖然這時身為家長，會很緊張，深怕孩子越幫越忙；但仍要肯定他願意幫忙的心意：「我看到你願意主動幫忙，這會讓我輕鬆許多喔！」。同時，分配給孩子他做得到的任務。

諮商心理師說，當孩子主動說要幫忙時，即使擔心孩子越幫越忙；但仍要肯定他願意幫忙的心意；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

諮商心理師說，當孩子主動說要幫忙時，即使擔心孩子越幫越忙；但仍要肯定他願意幫忙的心意；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

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