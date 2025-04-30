OL壓力大！胃潰瘍釀腸阻塞 1個月爆瘦5公斤

李綜合醫院外科主任邱昱瑞說，一名45歲女上班族因胃潰瘍造成腸阻塞（示意圖）。（

記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕一名45歲黃姓女子，因工作壓力大，造成胃及十二指腸潰瘍，原本還能進食，沒想到潰瘍愈來愈嚴重，吃什麼吐什麼。到醫院詳細檢查，才發現因嚴重潰瘍導致腸阻塞，一個月爆瘦逾5公斤。經醫師進行腸胃道繞道手術，患者才逐漸恢復康復，在勞動節前夕，醫師提醒，勞工朋友如果有身體不適一定要儘早就醫，更要適時紓壓，才能遠離疾病。

台中市大甲李綜合醫院外科主任邱昱瑞表示，黃女2個多月前出現胃痛症狀，原以為只是一般胃痛，未加理會，沒想到食慾開始降低，一開始只能吞下較軟的食物，家人就煮麵線讓她果腹，後來連麵線也無法進食，東西吃下肚就開始嘔吐，幾乎無法進食，家人才趕緊帶她就醫。

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經詳細檢查，發現黃姓患有嚴重胃潰瘍，造成十二指腸阻塞，經胃繞道手術，把胃與小腸接通，再搭配藥物治療，才逐漸恢復健康及能夠進食，術後1個月回診，患者體重已經增加5公斤，氣色也比較紅潤。

黃女指出，她是一般上班族，平時工作壓力大，飲食不正常，經常胃痛。之前胃部不舒服到醫院照胃鏡才知患有嚴重胃潰瘍，但根本不知道自己連十二指腸也阻塞，「原以為只是腸胃不適、胃食道逆流，吃藥就能改善」。

大甲李綜合醫院外科主任邱昱瑞說，患者因胃潰瘍造成腸阻塞。（記者歐素美攝）

患者因胃潰瘍造成腸阻塞。（記者歐素美攝）

邱昱瑞指出，上班族壓力過大、飲食不正常，或是藥物、幽門螺旋桿菌、常吃刺激性食物、喝酒，都可能造成胃及十二指腸潰瘍，嚴重潰瘍發炎的地方變形就會造成腸阻塞。在情緒緊繃、壓力大的情形下，會促使胃酸分泌，胃酸持續分泌刺激胃部，長期下來造成胃黏膜受損，形成壓力性潰瘍。

胃及十二指腸潰瘍時，會有腹脹、打嗝、消化不良、食慾下降、體重減輕的症狀，嚴重一點恐引發胃出血產生血便或黑便。邱昱瑞提醒勞工，職場上工作忙碌、壓力大，一定要懂得適時紓壓，若身體不適一定要儘早就醫，最好每年安排健康檢查，養成良好的生活習慣，才能遠離疾病。

李綜合醫院外科主任邱昱瑞表示，一名女上班族因工作壓力大造成胃潰瘍，導致腸阻塞。（記者歐素美攝）

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