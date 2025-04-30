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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》倒立+塗生薑防掉髮？醫：別折騰頭皮

2025/04/30 16:35

柯博桓指出，網路上流傳「倒立加塗抹生薑」可防止掉髮，恐怕只是「心理安慰」；圖為示意圖。（圖取自freepik）

柯博桓指出，網路上流傳「倒立加塗抹生薑」可防止掉髮，恐怕只是「心理安慰」；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕網路上流傳「倒立加塗抹生薑」可防止掉髮，甚至有民眾將其視為救命偏方。然而，DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓於其臉書粉專「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文指出，這些方法恐怕只是「心理安慰」，對改善掉髮幫助有限。

柯博桓指出，許多人為了留住頭髮不惜嘗試各種偏方，其中「倒立」是希望藉由血液回流刺激頭皮；「生薑」則因其辛辣特性讓頭皮感覺發熱，似乎能「活絡毛囊」。但他強調：「頭髮掉是毛囊的事，血液多流幾秒並不能打開重生開關；而生薑的刺激，只是讓頭皮感覺熱鬧，毛囊反而可能覺得疲憊。」

柯博桓提醒，與其折騰頭皮導致情況更糟，不如尋求專業評估，針對掉髮原因如壓力、遺傳、荷爾蒙失調或飲食問題對症治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

柯博桓提醒，與其折騰頭皮導致情況更糟，不如尋求專業評估，針對掉髮原因如壓力、遺傳、荷爾蒙失調或飲食問題對症治療；圖為情境照。（圖取自freepik）

柯博桓提醒，與其折騰頭皮導致情況更糟，不如尋求專業評估，針對掉髮原因如壓力、遺傳、荷爾蒙失調或飲食問題對症治療。他建議，日常應養成規律作息、均衡飲食及適度運動等健康習慣，並選擇具有醫學實證的藥物或療程，給毛囊真正的修復機會。

「科學護髮才是王道！」柯博桓強調，錯誤偏方可能讓掉髮速度超越時間流逝，唯有找對方法，才能穩住你的「髮權」。

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