限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》中年人睡得少加速大腦萎縮 研究：大腦老2.6歲！
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕加州大學舊金山分校2024年的睡眠研究發現，中年人睡眠不足可能會加速大腦萎縮。與睡眠問題不多的人相比，睡眠問題中等的人大腦年齡老了1.6歲，而睡眠問題最嚴重的人大腦年齡老了2.6歲！該研究發表於《神經病學》雜誌。
加州大學舊金山分校新聞指出，對中年人來說，入睡困難和太早起床可能會加速與失智症相關的大腦萎縮。從3、40歲開始，大腦自然開始萎縮。但對於失智症和創傷性腦損傷、中風以及某些情況下的多發性硬化症等疾病來說，這種情況會變得更加明顯。
請繼續往下閱讀...
研究人員對大約600名成年人（平均年齡40歲）進行睡眠品質調查。5年後，參與者被問到同樣的問題，10年後接受腦部掃描。研究人員根據大腦萎縮的程度，評估參與者的大腦年齡。結果發現，與70%表示睡眠問題不多的人相比，睡眠問題中等的人（22%）的大腦年齡老了1.6歲，而睡眠問題最嚴重的人（8%）的大腦年齡老了2.6歲。
睡眠不足恐加重失智認知症狀
加州大學舊金山分校精神病學和行為科學系的第一作者克萊門斯·卡瓦耶斯 （Clémence Cavaillès）博士指出，即使失智症的病因與睡眠無關，睡眠不足也可能加劇或加重認知症狀。
她表示，睡眠問題經常在中年時出現，可能是由於工作壓力、照顧家庭和更年期造成的。而且先前的一項冠狀動脈風險發展研究也表明，睡眠時間較短與白質完整性較差有關，代表認知功能較低。
研究發現，持續5年以上的睡眠品質差，尤其是入睡困難和清晨早醒的情況，與大腦老化高度相關。研究也表明，睡眠不足可以成為早期干預的目標，以防止可能出現的認知能力下降。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應