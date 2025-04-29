健康網》中年人睡得少加速大腦萎縮 研究：大腦老2.6歲！

研究發現，中年人睡眠不足恐會加速大腦萎縮，也可能加重失智症認知症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕加州大學舊金山分校2024年的睡眠研究發現，中年人睡眠不足可能會加速大腦萎縮。與睡眠問題不多的人相比，睡眠問題中等的人大腦年齡老了1.6歲，而睡眠問題最嚴重的人大腦年齡老了2.6歲！該研究發表於《神經病學》雜誌。

加州大學舊金山分校新聞指出，對中年人來說，入睡困難和太早起床可能會加速與失智症相關的大腦萎縮。從3、40歲開始，大腦自然開始萎縮。但對於失智症和創傷性腦損傷、中風以及某些情況下的多發性硬化症等疾病來說，這種情況會變得更加明顯。

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研究人員對大約600名成年人（平均年齡40歲）進行睡眠品質調查。5年後，參與者被問到同樣的問題，10年後接受腦部掃描。研究人員根據大腦萎縮的程度，評估參與者的大腦年齡。結果發現，與70%表示睡眠問題不多的人相比，睡眠問題中等的人（22%）的大腦年齡老了1.6歲，而睡眠問題最嚴重的人（8%）的大腦年齡老了2.6歲。

研究表明，與睡眠問題不多的人相比，睡眠問題嚴重的人大腦年齡老了2.6歲；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

睡眠不足恐加重失智認知症狀

加州大學舊金山分校精神病學和行為科學系的第一作者克萊門斯·卡瓦耶斯 （Clémence Cavaillès）博士指出，即使失智症的病因與睡眠無關，睡眠不足也可能加劇或加重認知症狀。

她表示，睡眠問題經常在中年時出現，可能是由於工作壓力、照顧家庭和更年期造成的。而且先前的一項冠狀動脈風險發展研究也表明，睡眠時間較短與白質完整性較差有關，代表​​認知功能較低。

研究發現，持續5年以上的睡眠品質差，尤其是入睡困難和清晨早醒的情況，與大腦老化高度相關。研究也表明，睡眠不足可以成為早期干預的目標，以防止可能出現的認知能力下降。

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