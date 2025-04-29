總統拋健保改革掀討論 陳志鴻：是最後一步不是馬上做

健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻表示，從肯定秀林經驗到提及健保各區總額「自收自管」構想，就他多次與總統對話的理解，是總統期望健保改革的最後一步。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕花蓮縣秀林鄉試辦健保給付「論人計酬」，民眾越健康，院所收入越多，成功經驗讓總統賴清德拋出健保改革構想，衛福部也評估擴大花東辦理，引起醫界熱議。健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻表示，從肯定秀林經驗到提及健保各區總額「自收自管」構想，就他多次與總統對話的理解，是總統期望健保改革的最後一步，不是現在馬上做，要請各界「稍安勿躁」。

陳志鴻指出，健保這件西裝，雖然穿了30年有點舊，但穿的人普遍滿意，不會一下子大改，而是要顧及民眾的感受逐步改，且健保改革的當務之急是解決醫界長期不滿的困境，因此健保署持續調整健保給付合理化、推動不同工不同酬等，以利永續發展。

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陳志鴻也提到，論人計酬制度會面臨民眾跨區就醫的問題，像是中南部長者被北漂兒女帶往台北求診，以及每人要算在健保投保單位所在地或戶籍地，像是中央健保署在南區的員工，保費是繳給台北區，就醫卻在實際工作的南部，因此很多細節錯綜複雜。

陳志鴻指出，總統的理念是現行制度該改的先改，在現狀上好好努力，等到個別醫院總額、DRG（診斷關聯群）等政策發展都穩定，健保點值也穩定，醫療人員越來越有信心，一切順暢運作，再來談最後一步。

陳志鴻舉例說明，DRG支付制度也算是論人計酬的一種方式，同一種疾病診療處置固定一筆錢，假設金額涵蓋10天住院費用，但將病人照顧好提前出院，多出來的錢就是醫院的收入，反觀萬一出現併發症多住幾天，費用則是醫院吸收，因此是相同的概念，可先將這些措施逐步落實。此外，現行健保三高防治計畫支付也導入健康促概念，例如營養師介入等非藥物諮詢，強化預防保健機制。

至於像是個別醫院總額制度，陳志鴻提到，若各家醫院可以預先知道今年有多少預算，精算開支，就能夠好好控管並抑制浪費，進而有機會帶來盈餘，這也是一種「自收自管」概念的體現。

陳志鴻強調，健保改革不是1天1夜就改，但總統是醫師出身，對於困境更了解，拍板決策的動作也更快，因此已經增加許多健康投資，接下來「錢要從哪裡來？」、「錢要用在哪裡？」持續是改革焦點，但政府改革一定是「溫和」而非「激進」。＃

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