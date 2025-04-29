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高雄登革熱新增2例境外移入 全市今年累計6例

2025/04/29 19:05

高雄登革熱新增2例境外移入確診個案，全市今年累計6例。（衛生局提供）

高雄登革熱新增2例境外移入確診個案，全市今年累計6例。（衛生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衛生局今（29）日公布新增2例登革熱境外移入確診個案，一人是本國籍民眾到馬爾地夫旅遊，返國後有發燒、肌肉痠痛症狀就醫；另一人為印尼移工，在香港轉機時已有症狀，主動告知僱主於入境後急診就醫，疫調應未進入社區。

衛生局疫調發現新增2例登革熱境外移入確診個案，其中一例為30多歲本國籍民眾，4月13日前往馬爾地夫旅遊，4月20日返國，4月22日出現發燒、肌肉痠痛，4月24日晚間至醫院急診，採檢NS1快篩陽性，4月25日實驗室PCR檢驗結果為陽性（第二型）。

另一例為30多歲印尼籍重入境移工，3月27日回印尼，4月22日在當地已有頭痛、發燒、肌肉酸痛等不適症狀，4月26日在香港轉機時已先通知雇主有登革熱疑似症狀，回到台灣入境後由雇主陪同立即到醫院急診就醫，經採檢NS1快篩陽性，隔日實驗室PCR檢驗結果陽性（第二型），個案並未進入社區。

衛生局表示，今年全國登革熱疫情截至4月27日，境外移入個案共49例，高雄市累積共6例，雖較去年同期減少25%，為落實「決戰境外」的登革熱防治重要策略，提供多項獎勵措施鼓勵民眾主動通報與配合疫調防治，入境2日內主動回報，並配合後續採檢、通報、疫調等防疫工作，將獲發防疫禮券500元，若確診登革熱，還可獲2500元通報獎金。

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