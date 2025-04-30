自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》椎間盤突出非得開刀？ 醫：這樣做也能緩解

2025/04/30 13:44

謝炳賢強調，大多數椎間盤突出的患者透過保守治療，如物理治療、適當運動以及搭配醫師建議的藥物，便能有效緩解疼痛與不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

謝炳賢強調，大多數椎間盤突出的患者透過保守治療，如物理治療、適當運動以及搭配醫師建議的藥物，便能有效緩解疼痛與不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾一聽到「椎間盤突出」，便擔心是否非得接受手術治療，甚至在就醫前就先被嚇得不敢活動。對此，陽明交大附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，事實上，手術並非唯一選項，物理治療、適當運動、藥物皆可緩解。

謝炳賢於臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」強調，大多數椎間盤突出的患者透過保守治療，如物理治療、適當運動以及搭配醫師建議的藥物，便能有效緩解疼痛與不適，無須動刀即可改善。

謝炳賢表示，當患者的疼痛嚴重到無法行走，或出現如大小便失控等急性症狀時，手術才可能是較快速、必要的解決方式；圖為情境照。（圖取自freepik）

謝炳賢表示，當患者的疼痛嚴重到無法行走，或出現如大小便失控等急性症狀時，手術才可能是較快速、必要的解決方式；圖為情境照。（圖取自freepik）

至於何種情況才考慮手術？謝炳賢表示，當患者的疼痛嚴重到無法行走，或出現如大小便失控等急性症狀時，手術才可能是較快速、必要的解決方式。然而，治療應講究「對症下藥」，並非追求速度為優先。

「能用復健解決的，就不急著開刀；若真的需要手術，也不必過度恐慌，健康才是最重要的。」謝炳賢呼籲，民眾應理性看待椎間盤突出的治療方式，遵從專業醫師建議，才能穩健邁向康復之路，重拾輕鬆自在的生活品質。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中