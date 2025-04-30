健康網》椎間盤突出非得開刀？ 醫：這樣做也能緩解

謝炳賢強調，大多數椎間盤突出的患者透過保守治療，如物理治療、適當運動以及搭配醫師建議的藥物，便能有效緩解疼痛與不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾一聽到「椎間盤突出」，便擔心是否非得接受手術治療，甚至在就醫前就先被嚇得不敢活動。對此，陽明交大附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，事實上，手術並非唯一選項，物理治療、適當運動、藥物皆可緩解。

謝炳賢於臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」強調，大多數椎間盤突出的患者透過保守治療，如物理治療、適當運動以及搭配醫師建議的藥物，便能有效緩解疼痛與不適，無須動刀即可改善。

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謝炳賢表示，當患者的疼痛嚴重到無法行走，或出現如大小便失控等急性症狀時，手術才可能是較快速、必要的解決方式；圖為情境照。（圖取自freepik）

至於何種情況才考慮手術？謝炳賢表示，當患者的疼痛嚴重到無法行走，或出現如大小便失控等急性症狀時，手術才可能是較快速、必要的解決方式。然而，治療應講究「對症下藥」，並非追求速度為優先。

「能用復健解決的，就不急著開刀；若真的需要手術，也不必過度恐慌，健康才是最重要的。」謝炳賢呼籲，民眾應理性看待椎間盤突出的治療方式，遵從專業醫師建議，才能穩健邁向康復之路，重拾輕鬆自在的生活品質。

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