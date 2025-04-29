夏天防蚊驅蟲大作戰 專家：清除青苔有效減少小黑蚊

環境部化學署今天舉辦「環境用藥管理與選購」記者會，並請專家說明環境害蟲防治方法。（記者陳嘉怡攝）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕最近天氣逐漸變悶熱，也讓無處不在的蚊蟲、蟑螂等環境害蟲開始蓄勢待發。專家表示，俗稱「小黑蚊」的台灣鋏蠓，天氣愈熱愈會吸血，由於其喜歡在青苔及潮濕土壤上產卵，固定清除青苔或進行環境綠美化，都可降低其繁殖機會。另也要積極清除積水容器，以減少埃及斑蚊和白線斑蚊孳生源，降低登革熱傳播。

高雄大學運動健康與休閒學系教授白秀華表示，埃及斑蚊和白線斑蚊除會傳播登革熱外，還會傳播茲卡病毒和屈公熱，並提到斑蚊吸血高峰為早上9點到10點、下午4點到5點，跟上班族一樣「朝九晚五」，不是只有睡覺要掛蚊帳，白天的防蚊工作也必須注意，除清除積水容器減少孳生源，辦公室也可裝紗窗紗門防止蚊子飛入，或使用電蚊香及防蚊掛片。

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高雄大學教授白秀華帶來白線斑紋及埃及斑紋活體，說明斑紋的防治方法。（記者陳嘉怡攝）

白秀華也指，俗稱「小黑蚊」的台灣鋏蠓，其實不是蚊子而是吸血昆蟲，被叮咬時奇癢無比，吸血高峰為中午12點到下午2點，天氣愈熱愈會吸血；由於小黑蚊喜歡在青苔及潮濕土壤上產卵，因此固定清除青苔，或種植花草進行環境綠美化、在土壤上鋪碎石，都可降低其繁殖機會。

台灣大學昆蟲學系名譽教授徐爾烈則表示，台灣有70幾種蟑螂，其中有8種在家中經常可見，蟑螂身上可以攜帶40幾種病原微生物，可謂「過街蟑螂人人喊打」；現在多用餌劑防治，蟑螂食用後不會立即死亡，而是等中毒蟑螂回巢，藉蟑螂食屍特性將整巢毒死，比過去使用噴灑藥劑防治效果還好。另也提醒，不用的紙箱、保麗龍箱要盡早丟掉，避免蟑螂在上面產卵，並防堵家中排水孔避免蟑螂爬出。

針對防治老鼠，徐爾烈表示，老鼠的縮骨功很厲害，10元硬幣或2公分縫隙即可穿過去，一定要用門縫條把縫隙補起來，水溝排水孔的孔隙也不要超過2公分以上；由於殺鼠劑對於恆溫動物都具有一定殺傷力，最好選用固定式餌劑的鼠餌盒，避免野鳥及猛禽誤食。而放妥捕鼠器或毒餌後不要經常變動位置，觀察數日若還仍無鼠隻來再更動。

台大昆蟲學系名譽教授徐爾烈表示，由於殺鼠劑對於恆溫動物都具有一定殺傷力，最好選用固定式餌劑的鼠餌盒，避免野鳥及猛禽誤食。（記者陳嘉怡攝）

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