健康網》換季兒童易感冒 醫揭6大預防關鍵

胡皓淳指出，孩童在季節交替時更容易感冒，主要與免疫系統尚未成熟、氣溫劇烈變化及病毒活躍有關；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每到換季時期，許多家長不免感嘆：「孩子又感冒了！」天氣忽冷忽熱，讓不少孩童出現打噴嚏、流鼻水、咳嗽甚至發燒的症狀。對此，輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在其臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文指出，孩童在季節交替時更容易感冒，主要與免疫系統尚未成熟、氣溫劇烈變化及病毒活躍有關。建議衣物調整、加強手部清潔、營養均衡、規律作息、通風保濕、適度運動曬太陽。

胡皓淳解釋，兒童的免疫力尚在發展階段，對抗外界病毒與細菌的能力較弱，加上學校與幼兒園為高風險感染場域，孩子活潑好動又常接觸公共物品，若不慎摸嘴、揉眼或摳鼻，感染機率自然大增。針對如何有效預防孩童在換季時期頻繁感冒，胡皓淳提出6大建議：

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1. 衣物調整、避免著涼：建議採用「洋蔥式穿搭」，依氣溫增減衣物，特別是在早晚溫差大時，攜帶薄外套可避免受寒；同時避免穿得過厚導致出汗未乾引發著涼。

2. 加強手部清潔：養成飯前、如廁後、摸鼻子後洗手的習慣，並隨身攜帶酒精或濕紙巾，避免用手觸摸口、鼻、眼等部位。

3. 營養均衡、增強免疫：鼓勵孩子多攝取蔬果，特別是富含維生素C的水果如奇異果、藍莓，並補充蛋白質如魚類、豆類與蛋類。避免過多甜食與油炸食品，以免削弱免疫系統。

胡皓淳建議，日常鼓勵孩子多攝取蔬果，特別是富含維生素C的水果如奇異果，幫助增強免疫；圖為情境照。（圖取自freepik）

4. 規律作息、充足睡眠：學齡前兒童每日需睡10至12小時，避免睡前接觸手機與電視等藍光產品，以維持良好生理時鐘。

5. 通風良好、保持濕度：建議每日開窗通風至少30分鐘，維持室內濕度於50%至60%之間，減少病毒滋生並保護呼吸道黏膜。

6. 適度運動、戶外曬太陽：鼓勵孩子從事跑步、跳繩等適度運動，並適時接受日曬補充維生素D以強化免疫力。但若孩子有冷空氣過敏症狀，應避免運動後直接接觸冷風。

最後胡皓淳提醒，若孩童仍不幸感冒，應多休息、多補充水分，並密切觀察病情。若出現發燒超過38.5°C、精神不佳或呼吸急促等症狀，應儘速就醫。

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