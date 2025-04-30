健康網》疝氣一定要開刀嗎？ 醫解答保守治療選項

黃士維說，目前疝氣的唯一根治方法仍為手術修補腹壁缺損；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕面對疝氣，許多民眾第一反應「是不是一定要開刀？」對此常見疑問，秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家- 秀傳醫療體系」發文指出，疝氣治療可分為「保守治療」與「手術治療」，但目前尚無任何藥物或物理治療能讓疝氣自行癒合，唯一根治方法仍為手術修補腹壁缺損。

保守治療僅能暫時舒緩症狀

在非手術選項方面，常見的做法包括使用「疝氣帶」支撐腹壁，減少不適感，但黃士維提醒，這主要適用於年長或因心臟病、慢性病無法接受手術的患者。疝氣帶無法治癒疝氣，長期使用甚至可能導致腹壁肌肉更脆弱，增加日後手術難度。

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此外，黃士維說，透過改善生活習慣來控制症狀也是保守治療的一環。建議避免提重物、控制體重、攝取高纖維飲食以防便秘，並避免長時間站立與劇烈運動。雖然這些方法可減緩病情惡化，但同樣無法讓疝氣自然痊癒。

黃士維指出，當疝氣出現噁心、嘔吐或腸阻塞症狀，代表腸道可能遭受壓迫，須緊急處理；圖為情境照。（圖取自freepik）

以下4狀況 手術是唯一選擇

黃士維強調，並非所有疝氣患者都需立刻接受手術，但若出現以下情形，應儘早考慮手術介入：

●疝氣明顯變大，顯示腹壁越來越薄弱。

●持續悶痛、脹痛，影響生活品質。

●嵌頓性疝氣，突出部位無法推回腹腔，恐影響腸道血流導致腸壞死。

●噁心、嘔吐或腸阻塞症狀，代表腸道可能遭受壓迫，須緊急處理。

手術方式多元 復原快免驚

針對需手術的患者，目前有兩種主要方式可選擇：一為傳統開放性手術，適用於較大或複雜疝氣，通常搭配補片修補腹壁；二為腹腔鏡微創手術，傷口小、恢復快，適合症狀輕微者。

黃士維強調，現代手術技術成熟，成功率高，民眾毋須過度擔心。他建議，若疝氣未有不適或明顯變化可持續觀察，但若符合手術指標，應盡早治療，以免引發更嚴重併發症。

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