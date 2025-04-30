自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》疝氣一定要開刀嗎？ 醫解答保守治療選項

2025/04/30 21:15

黃士維說，目前疝氣的唯一根治方法仍為手術修補腹壁缺損；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃士維說，目前疝氣的唯一根治方法仍為手術修補腹壁缺損；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕面對疝氣，許多民眾第一反應「是不是一定要開刀？」對此常見疑問，秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家- 秀傳醫療體系」發文指出，疝氣治療可分為「保守治療」與「手術治療」，但目前尚無任何藥物或物理治療能讓疝氣自行癒合，唯一根治方法仍為手術修補腹壁缺損。

保守治療僅能暫時舒緩症狀

在非手術選項方面，常見的做法包括使用「疝氣帶」支撐腹壁，減少不適感，但黃士維提醒，這主要適用於年長或因心臟病、慢性病無法接受手術的患者。疝氣帶無法治癒疝氣，長期使用甚至可能導致腹壁肌肉更脆弱，增加日後手術難度。

此外，黃士維說，透過改善生活習慣來控制症狀也是保守治療的一環。建議避免提重物、控制體重、攝取高纖維飲食以防便秘，並避免長時間站立與劇烈運動。雖然這些方法可減緩病情惡化，但同樣無法讓疝氣自然痊癒。

黃士維指出，當疝氣出現噁心、嘔吐或腸阻塞症狀，代表腸道可能遭受壓迫，須緊急處理；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃士維指出，當疝氣出現噁心、嘔吐或腸阻塞症狀，代表腸道可能遭受壓迫，須緊急處理；圖為情境照。（圖取自freepik）

以下4狀況 手術是唯一選擇

黃士維強調，並非所有疝氣患者都需立刻接受手術，但若出現以下情形，應儘早考慮手術介入：

●疝氣明顯變大，顯示腹壁越來越薄弱。

●持續悶痛、脹痛，影響生活品質。

●嵌頓性疝氣，突出部位無法推回腹腔，恐影響腸道血流導致腸壞死。

●噁心、嘔吐或腸阻塞症狀，代表腸道可能遭受壓迫，須緊急處理。

手術方式多元 復原快免驚

針對需手術的患者，目前有兩種主要方式可選擇：一為傳統開放性手術，適用於較大或複雜疝氣，通常搭配補片修補腹壁；二為腹腔鏡微創手術，傷口小、恢復快，適合症狀輕微者。

黃士維強調，現代手術技術成熟，成功率高，民眾毋須過度擔心。他建議，若疝氣未有不適或明顯變化可持續觀察，但若符合手術指標，應盡早治療，以免引發更嚴重併發症。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中