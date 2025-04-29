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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》頭皮癢不停！ 營養師：4大營養素控油護毛囊

2025/04/29 20:11

營養師指出，除清潔保養外，營養、作息也與頭皮問題息息相關，可補充維生素B2、B6、生物素與鋅等營養素，有助穩定頭皮與皮脂；情境照。（圖取自freepik）

營養師指出，除清潔保養外，營養、作息也與頭皮問題息息相關，可補充維生素B2、B6、生物素與鋅等營養素，有助穩定頭皮與皮脂；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕時序漸漸接近夏季，天氣一熱，頭皮出油讓人超困擾。營養師楊哲雄表示，不僅清潔、保養影響頭皮出油狀況，作息、營養也和頭皮健康息息相關。除應避免熬夜、愛吃炸物等不良生活習慣，日常可多吃瘦肉、地瓜、堅果、牡蠣等食物，補充維生素B2、B6、生物素與鋅等營養素，有助穩定頭皮與皮脂，從裡到外改善頭皮問題。

地瓜、堅果 護髮維生素

好食課營養師Oliver楊哲雄於臉書粉專「好食課」發文分享，想讓頭皮健康，建議飲食可攝取以下維生素，維護頭皮狀態、穩定皮脂腺功能，增進皮膚與頭髮健康。

維生素B2：參與脂肪代謝過程，有助於毛囊健康，進而維護頭皮狀態穩定；建議多攝取肝臟、瘦肉、全穀雜糧、乾香菇等食物。

維生素B6：具調節皮脂分泌功能，亦參與胺基酸代謝與神經傳導，與壓力調控及頭髮健康相關；食物來源如海帶茸、雞胸肉、地瓜等。

生物素：常被稱為「護髮維生素」，其參與脂質代謝與蛋白質合成，是維持皮膚與頭髮健康的重要營養素；建議多攝取雞蛋、地瓜、堅果等。

鋅：為關鍵微量元素之一，有助於皮脂腺功能穩定，避免過度分泌油脂，對於油性膚質與頭皮管理皆具正向效果；可透過牡蠣、南瓜子、紅肉等食材補足。

健康網》頭皮癢不停！ 營養師：4大營養素控油護毛囊

營養師表示，地瓜中含有維生素B6與生物素，具調節皮脂分泌、維持皮膚與頭髮健康等功能；示意圖。（圖取自photoAC）

NG生活習慣 破壞頭皮屏障

營養師說，不良生活習慣也會造成頭皮問題，包括：長期熬夜、壓力大：干擾內分泌系統，間接導致皮脂腺異常活躍；經常攝取油炸、精緻甜食：容易促進油脂合成與發炎反應；過度洗頭或清潔不足：會破壞頭皮屏障，造成油水失衡；頻繁觸碰或搔抓頭皮：增加細菌污染、刺激皮脂分泌。

營養師強調，頭皮問題不只是清潔問題，也與體內環境相關。從營養、作息、壓力管理到日常習慣調整，才能真正達到穩定頭皮、改善油脂分泌的效果。

營養師提醒，過度洗頭或清潔不足會破壞頭皮屏障，造成油水失衡，因此須避免；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

營養師提醒，過度洗頭或清潔不足會破壞頭皮屏障，造成油水失衡，因此須避免；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

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